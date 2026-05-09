تعرض البولندي يان بيدناريك مدافع نادي بورتو البرتغالي ونجم ساوثهامبتون الإنجليزي السابق لواقعة سطو مسلح داخل منزله في مدينة بورتو البرتغالية.

تفاصيل سرقة منزل نجم بورتو البرتغالي

واقتحم لص مسلح منزل المدافع البولندي، إذ استولى على مجوهرات تقدر قيمتها بنحو 130 ألف جنيه إسترليني.

وذكرت تقارير صحفية برتغالية أن الحادث وقع مساء الجمعة، عندما عاد بيدناريك إلى منزله برفقة زوجته وابنته بعد تناول العشاء خارج المنزل، قبل أن يفاجأ بوجود اللص داخل المنزل.

وأضافت التقارير أن الجاني هدد اللاعب البولندي باستخدام السكين قبل أن يفر من المكان بالمجوهرات، فيما لم يتعرض بيدناريك أو أفراد أسرته لأي إصابات.

وتولت الشرطة البرتغالية التحقيق في الواقعة، إذ قررت تحويل الملف إلى المحكمة القضائية المختصة لاستكمال التحريات وكشف ملابسات الحادث.

ولم يصدر بيدناريك أي تعليق رسمي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن، كما التزمت زوجته الصمت بعد الحادث.

مسيرة بيدناريك

وكان بيدناريك انضم إلى نادي بورتو خلال الصيف الماضي بعد نهاية مشواره مع ساوثهامبتون الذي قضى بين صفوفه 8 مواسم كاملة، كما سبق له خوض تجربة إعارة قصيرة مع أستون فيلا.

ويمتلك المدافع البولندي خبرة دولية كبيرة، بعدما شارك مع منتخب بلاده في بطولتي كأس العالم 2018 و2022، بالإضافة إلى بطولتين في كأس أمم أوروبا.