قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء السبت، إن روسيا تأمل انتهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة في أسرع وقت، مشيراً إلى أنه لم تعد هناك أي جهة معنية باستمرار المواجهة بين الطرفين.

اتصالات مستمرة لاحتواء التصعيد

وأضاف بوتين، في تصريحات نقلتها شبكة "RT"، أن موسكو تواصل اتصالاتها مع مختلف أطراف الصراع في الشرق الأوسط، مؤكداً أن تفاقم الأوضاع في المنطقة يمثل خسارة للجميع.

تفاصيل حول ملف اليورانيوم المخصب

وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أوضح الرئيس الروسي أن الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل كانت قد اتفقت في البداية على نقل اليورانيوم المخصب إلى روسيا، قبل أن تغيّر واشنطن موقفها لاحقاً.

وأكد بوتين أن المقترح الروسي القاضي باستقبال اليورانيوم المخصب من إيران لا يزال قائماً ومطروحاً على الطاولة، معتبراً أن لدى طهران أسباباً وجيهة للثقة بموسكو في ما يتعلق بالتعاون في المجال النووي.

توازن روسي بين طهران ودول الخليج

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الصراع الإيراني يضع موسكو في موقف معقد، نظراً إلى العلاقات الجيدة التي تربطها بكل من إيران ودول الخليج.