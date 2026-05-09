كشفت مصادر مطلعة على جهود التفاوض أن الولايات المتحدة عرضت تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل وقف عمليات تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح مسارات الشحن التجاري عبر مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى دفع المفاوضات بين الجانبين نحو مسار أكثر جدية، حسبما أفادت شبكة نيويورك بوست.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين داخل السفارة الأمريكية في روما إن الإدارة الأمريكية تتوقع الحصول على رد من الجانب الإيراني، مضيفًا: “يُفترض أن نعرف شيئًا اليوم، نحن بانتظار ردهم وسنرى ما الذي سيتضمنه هذا الرد”.

وأشار روبيو إلى أن الأمل يتمثل في أن يقود الرد الإيراني إلى إطلاق عملية تفاوض جادة بين الطرفين، معتبرًا أن الوضع داخل الحكومة الإيرانية لا يزال يعاني من انقسامات واضطرابات تؤثر على سير المباحثات.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الحكومة الإيرانية “لا تزال شديدة الانقسام وتعاني قدرًا من الخلل الوظيفي”، لافتًا إلى أن هذا الوضع قد يكون أحد العوائق التي تعرقل التوصل إلى تفاهمات.

كما شدد روبيو على أن أي محاولات من جانب طهران للسيطرة على حركة السفن في مضيق هرمز ستكون “غير مقبولة”، مؤكدًا أن فرض السيطرة على ممر مائي دولي يعد أمرًا مخالفًا وغير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال روبيو إن “التطبيع مع فكرة سيطرة إيران على ممر مائي دولي أمر غير قانوني وغير مقبول”، مضيفًا أن العالم يجب أن يحدد موقفه إذا حاولت طهران فرض واقع جديد يتيح لها التحكم في ممر دولي للملاحة.

وتتضمن نقاط الخلاف الرئيسية الأخرى مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، إذ يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تسليم هذه المواد المشعة إلى الولايات المتحدة بدلًا من نقلها إلى دولة ثالثة، إلى جانب الخلاف بشأن ما إذا كان سيسمح لطهران مستقبلًا باستئناف أي أنشطة لتخصيب اليورانيوم أو توقيت ذلك.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأربعاء بأن المحادثات المباشرة بين الجانبين قد تُستأنف اعتبارًا من الأسبوع المقبل في باكستان، وذلك في حال التوصل إلى إطار تفاهم مبدئي بين الطرفين.

ولم يجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسئلة الصحفيين المتعلقة بما إذا كانت الولايات المتحدة قد تلقت ردًا من إيران، وذلك عقب عودته إلى البيت الأبيض في وقت متأخر من مساء الجمعة.