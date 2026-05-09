الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

21:45

يوفنتوس

"بمشاركة مصطفى محمد".. نانت يتلقى الهزيمة أمام لانس بالدوري ويهبط للدرجة الثانية

كتب : يوسف محمد

01:55 ص 09/05/2026 تعديل في 01:58 ص
    مصطفى محمد (12)
    مصطفى محمد (17)
    مصطفى محمد (5)
    مصطفى محمد (7)
    مصطفى محمد (8)
    مصطفى محمد (2)
    مصطفى محمد (6)
    لقطات من مشاركة مصطفى محمد في مباراة نانت وأنجيه (2)
    لقطات من مشاركة مصطفى محمد في مباراة نانت وأنجيه (1)

شارك مصطفى محمد نجم منتخب مصر في هزيمة، فريقه نانت أمس، على يد فريق لانس بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس بالدوري.

وبهذه النتيجة تأكد هبوط نانت إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي، بعدما توقف رصيده عند النقطة رقم 23.

ترتيب نانت في الدوري الفرنسي

ويحتل فريق نانت حاليا المركز الـ17 بجدول الترتيب، برصيد 23 نقطة جمعهم من 33 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة حتى الآن.

وفي المقابل رفع لانس رصيده من النقاط، إلى 67 نقطة جمعه من 32 مباراة بالمسابقة، محتلا المركز الثاني بجدول الترتيب.

ودخل مصطفى محمد بديلا في الشوط الثاني من المباراة، حيث دخل في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

أرقام مصطفى محمد مع نانت هذا الموسم 2025-2026

وشارك مصطفى محمد رفقة نانت خلال الموسم الحالي، في 24 مباراة بكافة البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف ول يقدم أي تمريرة حاسمة.

ماذا يعني التحول إلى الدعم النقدي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل الكاملة
حدث بالفن|طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني للمرة الثالثة وشيرين تطرح أغنية
أديب يحذر من فيروس هانتا: اللي اتلسع من كورونا ينفخ في هانتا
موافي: السمنة المفرطة لدى الأطفال والمراهقين مرض خطير يهدد الصحة
ترامب يتحدث عن مضيق هرمز وإيران ويدعو لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
