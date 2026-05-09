شارك مصطفى محمد نجم منتخب مصر في هزيمة، فريقه نانت أمس، على يد فريق لانس بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس بالدوري.

وبهذه النتيجة تأكد هبوط نانت إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي، بعدما توقف رصيده عند النقطة رقم 23.

ترتيب نانت في الدوري الفرنسي

ويحتل فريق نانت حاليا المركز الـ17 بجدول الترتيب، برصيد 23 نقطة جمعهم من 33 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة حتى الآن.

وفي المقابل رفع لانس رصيده من النقاط، إلى 67 نقطة جمعه من 32 مباراة بالمسابقة، محتلا المركز الثاني بجدول الترتيب.

ودخل مصطفى محمد بديلا في الشوط الثاني من المباراة، حيث دخل في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

أرقام مصطفى محمد مع نانت هذا الموسم 2025-2026

وشارك مصطفى محمد رفقة نانت خلال الموسم الحالي، في 24 مباراة بكافة البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف ول يقدم أي تمريرة حاسمة.

