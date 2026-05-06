أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007 قائمة اللاعبين المستدعاة للانضمام إلى معسكر مايو الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات للمنافسات والاستحقاقات المقبلة.



قائمة منتخب مصر للشباب



وضمت القائمة التي أعلنها الجهاز الفني 30 لاعباً، وجاءت على النحو التالي:



في حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز – مصطفى سامي – عمر عبدالله فوزي – زياد حمادة.



في خط الدفاع: إياد مدحت – محمد عبدالبصير – عبدالله بدير – عمر أمين – نور أشرف – محمد عوض – ماهر خالد – يوسف شيكا – أحمد علاء.



في خط الوسط: يوسف نادر – محمد عاطف – محمد بركات – محمد رأفت – محمد ياسر – محمد حمد – يوسف صبحي – عمر العزب – تيمور فؤاد – ياسين عاطف – محمد وائل – أدهم كريم – أنس رشدي.



في خط الهجوم: محمد هيثم – يوسف صابر – محمود حسن تريزيجيه – علي الجارحي.

مواعيد وديات منتخب مصر في معسكر مايو



ومن المقرر أن ينتظم المنتخب في معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، خلال الفترة من 9 إلى 17 مايو، إذ يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام منتخب عمان يومي 14 و17 مايو ضمن الإعداد لتصفيات شمال أفريقيا.



أبرز تصريحات وائل رياض عن ودية عمان



وأكد المدير الفني وائل رياض أن المنتخب العماني يعد من المنتخبات القوية، مشيراً إلى أن المواجهتين تمثلان فرصة مهمة للاحتكاك بمدارس كروية مختلفة والاستفادة فنياً خلال فترة الإعداد.



وشدد على أن تقييم اللاعبين لا يعتمد فقط على النتائج بل على مدى التطور الفردي والجماعي، وتنفيذ الجوانب الخططية داخل الملعب في مواجهات قوية.

نتائج وديات منتخب الشباب السابقة

وكان المنتخب خاض سلسلة من المباريات الودية خلال الفترة الماضية، إذ واجه نظيره العراقي مرتين، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي والثانية بالفوز بهدف دون رد كما سبق أن خاض وديتين أمام منتخب الجزائر في معسكر مارس انتهت الأولى بالتعادل 2-2 والثانية بالتعادل السلبي.

