خلافات شخصية.. تفاصيل اقتحام حرم جامعة رشيد

كتب : عمر صبري

10:41 م 06/05/2026

وزارة التعليم العالي

تابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مجموعة من العناصر من خارج جامعة رشيد باقتحام حرم الجامعة على خلفية وجود خلافات شخصية بين بعض الطلاب، مما أثار حالة من الخوف بين الطلاب.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن إدارة الجامعة استعانت بالشرطة للسيطرة على الموقف، وإحالة المتورطين من الطلاب والعناصر الخارجية إلى النيابة العامة.

كما اتخذت الجامعة قرارًا بإيقاف الطلاب المتسببين في ذلك، ومنعهم من دخول الجامعة حتى انتهاء التحقيق معهم، مع التأكيد على انتظام سير الدراسة والامتحانات العملية حاليا بشكل طبيعي وآمن.

