تابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مجموعة من العناصر من خارج جامعة رشيد باقتحام حرم الجامعة على خلفية وجود خلافات شخصية بين بعض الطلاب، مما أثار حالة من الخوف بين الطلاب.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن إدارة الجامعة استعانت بالشرطة للسيطرة على الموقف، وإحالة المتورطين من الطلاب والعناصر الخارجية إلى النيابة العامة.

كما اتخذت الجامعة قرارًا بإيقاف الطلاب المتسببين في ذلك، ومنعهم من دخول الجامعة حتى انتهاء التحقيق معهم، مع التأكيد على انتظام سير الدراسة والامتحانات العملية حاليا بشكل طبيعي وآمن.

