يقدم موقع مصراوي متابعة مباشرة ولحظية لأحداث مباراة بايرن ميونخ أمام نظيره باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.



وانطلقت مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما على ملعب حديقة الأمراء انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4.



ويخوض باريس سان جيرمان لقاء الإياب بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: سافانوف

في خط الدفاع: زائير إيمري – ويليان باتشو – ماركينيوس – نونو مينديز

في خط الوسط: جواو نيفيز – فيتينا – فابيان رويز

في خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا – عثمان ديمبيلي – ديزيري دوي



فيما يلعب بايرن ميونخ اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مانويل نوير



في خط الدفاع: ستانيسيتش - دايوت أوباميكانو - جوناثان تاه - كونراد لايمر



خط الوسط: جمال موسيالا - جوشوا كيميش - ألكسندر بافلوفيتش



خط الهجوم: مايكل أوليس - لويس دياز - هاري كين

وفيما يلي أحداث مواجهة الإياب بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان



الشوط الأول

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: عثمان ديمبلي يسجل الهدف الأول لباريس سان جيرمان من تسديدة صاروخية.

الدقيقة 6: محاولات لبايرن ميونخ لاختراق دفاعات بي إس جي.

الدقيقة 11: هاري كين يسدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء ولكنها تصطدم في الدفاع.

الدقيقة 15: كفاراتسخيليا يسدد داخل منطقة الجزاء ولكنها تخرج إلى ضربة ركنية.

الدقيقة 18: انحصار اللعب وسط الملعب وتمريرات بين لاعبي بايرن ميونخ.

الدقيقة 22: لويس دياز يسدد كرة صاروخية تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 31: مطالبة من لاعبي بايرن ميونيخ باحتساب ركلة جزاء وحكم يشير باستمرار اللعب.

الدقيقة 41: موسيالا يرسل عرضية أرضية من الجانب الأيمن ولكن الدفاع يتصدى لها.

الدقيقة 44: الحكم يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 45: موسيالا يسدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم الأيسر.

نهاية الشوط الأول..

الشوط الثاني

الدقيقة 45: انطلاق اللقاء.