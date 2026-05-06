تحدثت الفنانة حلا شيحة عن المطرب الراحل هاني شاكر أمير الغناء العربي الذي شيع جثمانه اليوم الأربعاء من مسجد أبو شقة بالشيخ زايد.

تعليق حلا شيحة بعد تشييع جنازة هاني شاكر

وكتبت حلا شيحة، عبر حسابها على إنستجرام: "بعيدا عن الأضواء يبقى الجوهر الإنساني هو الأبقى.. حين نتحدث عن فنان بحجم هاني شاكر، فنحن نتحدث عن نُبل الأخلاق ذلك الرقي الذي لم يتغير عبر السنين، والوقار الذي يفرضه وجوده في أي مكان".

وتابعت: "الآثر الطيب يبقى والإنسان يرحل ببدنه ليترك بين الناس سيرة طيبة ودعاء خالص من القلب.. فعلا كان مثال لفن راقي نادر الله يرحمه".

وأوضحت: "الكلمة الطيبة والأخلاق الراقية والأدب والذوق واللطف شهادة كل من تعامل معه وعرفه .. فعلا تبقى السيرة الطيبة".

وأضافت: "اللهم أرحمه وأغفر له وأكرم مثواه، وأجعل ما قدمه من إحساس وكلمات طيبة و حسن خُلق شفيعا له".

وشيع جثمان هاني شاكر من مسجد أبو شقة بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة بينهم نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، والإعلامي أحمد موسى، والفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة ميرفت أمين، والإعلامية هالة سرحان، والفنانة لبلبة، والشيخ خالد الجندي، والفنان إيهاب توفيق، والفنانة سلاف فواخرجي.

ويقام عزاء هاني شاكر، غدا الخميس في نفس المسجد، عقب صلاة المغرب، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الفنان الراحل.

