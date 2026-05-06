مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

0 1
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

3 1
21:00

الفتح

الدوري الإماراتي

الشــارقة

0 5
19:45

العين

جميع المباريات

إعلان

"تألق ربيعة"..العين يكتسح الشارقة بخماسية ويتوج بطلاً الدوري الإماراتي

كتب : نهي خورشيد

10:07 م 06/05/2026 تعديل في 10:10 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رامي ربيعة
  • عرض 4 صورة
    رامي ربيعة
  • عرض 4 صورة
    العين الإماراتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي لقب دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2025-2026، بعدما حقق فوزاً كبيراً على حساب نظيره الشارقة بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ24 من المسابقة.


أهداف العين في شباك الشارقة

افتتح العين التسجيل مبكراً في الدقيقة العاشرة عن طريق عبد الكريم تراوري، مستغلاً عرضية متقنة من بلاسيوس من ركلة حرة وضعها برأسه داخل الشباك.


ولم ينتظر كثيراً لتعزيز تقدمه، إذ أضاف لابا كودجو الهدف الثاني في الدقيقة 15 بعد عرضية من مارسيل راتنيك حولها برأسية ناجحة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.


وفي الشوط الثاني،سجل إيريك الهدف الثالث في الدقيقة 51 بتسديدة قوية، قبل أن يعزز سفيان رحيمي النتيجة بالهدف الرابع بعد ثلاث دقائق فقط بتسديدة يسارية داخل منطقة الجزاء.


واختتم المدافع المصري رامي ربيعة مهرجان الأهداف في الدقيقة 63، بعدما سجل الهدف الخامس برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.

رامي ربيعة
ترتيب الفريقين عقب اللقاء


وبهذا الانتصار، رفع العين رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول الترتيب، ليحسم اللقب رسمياً قبل جولتين من نهاية المسابقة ويستعيد درع الدوري بعد غياب منذ موسم 2021-2022.


والجدير بالذكر أن هذا التتويج هو الأول للمدافع رامي ربيعة بقميص العين، منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2025 قادماً من الأهلي في صفقة انتقال حر.

إقرأ أيضاً:

إنجاز مع بايرن وتهديد بالسلاح.. من هو مارك فان بوميل المرشح لتدريب الأهلي؟

رضا عبد العال: معتمد جمال أفسد ما بناه.. وأتمنى تتويجه بالدوري ثم رحيله (خاص)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

العين الإماراتي رامي ربيعة الدوري الإماراتي الشارقة دوري أدنوك للمحترفين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نادية مصطفى تحسم الجدل وتكشف حقيقة وضع QR Code لتغطية جنازة هاني شاكر
زووم

نادية مصطفى تحسم الجدل وتكشف حقيقة وضع QR Code لتغطية جنازة هاني شاكر
"قبلة وقلوب".. زوجة أشرف داري تحتفل بعيد ميلاده برسالة
مصراوي ستوري

"قبلة وقلوب".. زوجة أشرف داري تحتفل بعيد ميلاده برسالة

11 طن مضبوطات.. حماية المستهلك يضبط 3 وقائع غش كبرى بالدقهلية
أخبار مصر

11 طن مضبوطات.. حماية المستهلك يضبط 3 وقائع غش كبرى بالدقهلية

إجابة غامضة من ساكا بشأن منافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا.. ماذا قال؟
رياضة عربية وعالمية

إجابة غامضة من ساكا بشأن منافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا.. ماذا قال؟
حلا شيحة بعد تشييع جنازة هاني شاكر: "يبقى الجوهر الإنساني هو الأبقى"
زووم

حلا شيحة بعد تشييع جنازة هاني شاكر: "يبقى الجوهر الإنساني هو الأبقى"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية خاصة)
30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار التمليكي