سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

08:15 م 06/05/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 6-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4660 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5991 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6990 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7988 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 55920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79880 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248426 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 399400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.79% إلى نحو 4683 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

