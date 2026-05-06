ضبط موظف بعد واقعة سب سائق بسبب أولوية المرور بالقاهرة

كتب : علاء عمران

08:16 م 06/05/2026

كشف ملابسات فيديو مشادة مرورية بين سائقين بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالتعدي على آخر بالسب أثناء سيرهما بأحد الطرق في القاهرة، بسبب خلاف على أولوية المرور.

تفاصيل فيديو مشادة مرورية بين سائقين بالقاهرة

بالفحص أمكن تحديد المجني عليه، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبسؤاله قرر أنه أثناء سيره بسيارته حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة ملاكي.

أوضح أن الخلاف نشب بينهما حول أولوية المرور، ما أدى إلى قيام قائد السيارة الملاكي بالتعدي عليه بالسب.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وقائدها وتبين أنه موظف مقيم بدائرة القسم.

بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه؛ وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية النيابة العامة مشاجرة

