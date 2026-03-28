عقد الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الوطني، مواليد 2009، أمام نظيره المغرب، المقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 30 مارس، ضمن تصفيات شمال أفريقيا، وتم خلاله استكمال كافة الترتيبات التنظيمية للمواجهة.

زي منتخب مصر

اتفق على ارتداء منتخب الناشئين زيه التقليدي، المكون من القميص الأحمر، الشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما سيظهر حارس المرمى بالزي الأخضر الكامل.

مثل الجانب المصري في الاجتماع شادي الشريف، المدير الإداري للمنتخب، ووجيه حسن، مسؤول المهمات، لضمان تنسيق كل التفاصيل اللوجستية قبل المباراة.

وضع الاتفاق النهائي على كافة الجوانب التنظيمية للمباراة، لضمان سير اللقاء بشكل سلس واحترافي يعكس صورة المنتخب المصري بشكل لائق.