منتخب الشباب يواصل تحضيراته لتصفيات إفريقيا بمواجهة الجزائر ودياً

كتب : نهي خورشيد

10:32 م 24/03/2026

منتخب الشباب يواصل تحضيراته لتصفيات إفريقيا بمواجه

دشن منتخب مصر للشباب مواليد 2007 بقيادة المدير الفني وائل رياض معسكره التحضيري بخوض أولى تدريباته اليوم الثلاثاء بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

كواليس انطلاق معسكر منتخب الشباب

واستهل المدير الفني المعسكر بعقد محاضرة فنية مع اللاعبين شدد خلالها على أهمية المرحلة المقبلة، مؤكداً ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات الجهاز الفني والتركيز الشديد، إلى جانب بذل أقصى الجهود خلال فترة الإعداد، خاصة في ظل الاستعداد لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب الجزائر يومي 28 و31 مارس الجاري.

وشهد المران الأول أجواءً حماسية بين اللاعبين، إذ تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لخوض تقسيمة قوية، اتسمت بالندية والتنافس بهدف تقييم مستوى جميع العناصر والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب الشباب في الاستفادة من هذا المعسكر في رفع معدلات الخبرة الدولية لدى اللاعبين، استعداداً للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة للبطولة القارية.

وحضر مران اليوم حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والدكتور مصطفي عزام الأمين العام للاتحاد لدعم الجهاز الفني ومؤازرة اللاعبين.

نتائج وديات منتخب الشباب السابقة

وكان المنتخب خاض وديتين خلال الشهر الماضي أمام نظيره العراقي، انتهت الأولى بالتعادل، فيما حسم الثانية لصالحه بهدف دون رد في إطار خطة الإعداد المستمرة لتجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة.

إقرأ أيضاً:

أول تعليق من ممدوح عباس بعد رفض طعن الزمالك لعودة أرض إكتوبر

قبل مواجهة مصر.. لامين يامال يغيب عن مران إسبانيا الجماعي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب الشباب وائل رياض منتخب الجزائر للشباب

"جائزة كبرى".. ترامب يكشف عن هدية إيرانية تُمهّد لإنهاء الحرب
255 هدفا و8 بطولات.. حصاد رحلة الـ 3000 يوم التي جعلت صلاح أسطورة ليفربول
غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟
7 أخطاء قاتلة يقع فيها الكثير من السائقين أثناء القيادة في الأمطار
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
"جائزة كبرى".. ترامب يكشف عن هدية إيرانية تُمهّد لإنهاء الحرب
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)