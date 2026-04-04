اختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، تحضيراته لمواجهة نظيره الجزائري في ختام منافسات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاماً المقرر إقامتها في المغرب.

كواليس مران منتخب مصر للناشئين اليوم

وأدى المنتخب تدريبه الأخير على ملعب نادي النصر بمدينة بنغازي الليبية وسط حالة من التركيز والجدية، استعداداً للمواجهة المرتقبة التي تقام غداً الأحد على ملعب شهداء بنينا.

وشدد حسين عبد اللطيف خلال المران على ضرورة استمرار الانضباط الفني والذهني رغم حسم بطاقة التأهل رسمياً، مؤكداً أهمية تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة لتعزيز الثقة ومواصلة النتائج الإيجابية.

من جانبه، حرص الدكتور وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب على تحفيز اللاعبين، مؤكداً أن التأهل لا يعني التهاون بل يجب أن يكون دافعاً لتقديم أداء قوي يعكس حجم الجهد المبذول طوال مشوار التصفيات.

ومن المنتظر أن يعقد الجهاز الفني جلسة فنية بالفيديو مساء اليوم لشرح أبرز النقاط التكتيكية الخاصة بمواجهة الجزائر بهدف تجهيز اللاعبين بشكل مثالي للمباراة.

ويغيب عن صفوف المنتخب في اللقاء المرتقب كلاً من محمد السيد "الديزل" بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، إلى جانب براء محمود بداعي الإصابة.

منتخب مصر يتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية

وكان منتخب مصر ضمن تأهله رسمياً إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاماً 2026 بعد مشوار مميز في التصفيات، إذ استهل مبارياته بالفوز على تونس بهدف دون رد، قبل أن يخسر أمام المغرب بنتيجة 2-1، ثم عاد وحقق انتصاراً مهماً على ليبيا بنفس النتيجة.

ترتيب منتخب مصر للناشئين

وبهذه النتائج، رفع المنتخب رصيده إلى 6 نقاط احتل بها المركز الثاني خلف المغرب المتصدر بـ9 نقاط، ليحسم بطاقة التأهل قبل الجولة الختامية أمام الجزائر.

