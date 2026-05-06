ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات الطرق في عدد من المناطق.

حيث ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف مرزوق، بشأن سوء حالة الطرق الداخلية بعين شمس بمحافظة القاهرة.

وأوصت اللجنة بتأجيل مناقشة الطلب لاجتماع بحضور نائب محافظ القاهرة أو السكرتير العام، بالإضافة إلى مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام محمد بدوي، بشأن الازدحام الشديد الذي يعاني منه ميدان المنيب بمحافظة الجيزة.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة بمعرفة محافظة الجيزة، على أن يُدعى إليها النائب مقدم موضوع طلب الإحاطة والإدارة العامة للمرور، وذلك خلال أسبوع، لبحث ودراسة كافة الطلبات والملاحظات، من رفع أعمال الإشغالات وإعادة الهيكلة المرورية وإعادة تخطيط المنطقة المذكورة في طلب الإحاطة.

وشددت اللجنة على ضرورة موافاتها بخطاب رسمي بنتائج اللجنة خلال أسبوعين.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي، بشأن عدم إجراء أعمال صيانة لكوبري 6 أكتوبر بمحافظة القاهرة، مما أدى إلى تهالكه.

وأوصت اللجنة بقيام مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة بموافاة اللجنة بخطاب رسمي بالجدول الزمني لنهو الأعمال الخاصة بعدد (9) بكيات.

كما أوصت وزارة التخطيط بتوفير الدعم المالي الخاص بتنفيذ أعمال الصيانة للكوبري، سواء للجزء الخاص بمحافظة القاهرة أو الخاص بالهيئة العامة للطرق والكباري.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد جبيلي، بشأن الحاجة إلى تطوير وازدواج طريق الواحات البحرية، بداية من مدينة 6 أكتوبر حتى مدينة الواحات بمحافظة الجيزة.

وأوصت اللجنة بقيام الهيئة العامة للطرق والكباري باستكمال أعمال صيانة الطريق، وفحص كافة المسافات التي أشار إليها النائب، على أن يتم موافاة اللجنة برد كتابي خلال 48 ساعة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد، بشأن عدم كفاية وسائل النقل العامة بمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، هذا بالإضافة إلى عدم توافر وسائل النقل لمحافظة القاهرة.

وأوصت اللجنة بأن يتم تنفيذ جميع خطوط طوخ حسب طلبات النواب والمواطنين، لربطها بجميع المحافظات الأخرى.

وناقشت اللجنة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين فيصل إبراهيم أبو عريضة وأنس هلول، بشأن الحاجة إلى إعادة تشغيل خط أتوبيس هيئة النقل العام الصف/حلوان، الصف/الجيزة، أطفيح - الجيزة - المنيب - حلوان.

وأوصت اللجنة بدعوة رئيس هيئة النقل بالقاهرة لحضور اجتماع للجنة لعرض خطة الهيئة في تقديم الخدمة.

وخلال المناقشات، أكد النائب وحيد قرقر أهمية مشاركة النواب في إعداد الخطة الاستثمارية للأحياء والمراكز بالمحافظات، نظرًا لأنهم الأكثر احتكاكًا بالمشكلات على أرض الواقع، ويعدون حلقة الوصل بين المواطنين وسياسات وخطط الدولة.

كما شدد قرقر على ضرورة القضاء على المواقف العشوائية، لاسيما في محافظات ومناطق مثل الجيزة التي يمتد بها خطوط مترو الأنفاق.

كما وجه رسائل هامة للحكومة بضرورة الاهتمام بمستوى التمثيل الحكومي أمام البرلمان، حتى يتم التوصل إلى حلول حاسمة لموضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.