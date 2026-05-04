خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأنظار بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره في سباق الفورمولا 1، الذي يتم تنظيمه في مدينة ميامي الأمريكية.

وتواجد البرغوث الأرجنتيني رفقة زوجته وأبنائه، في منطقة سباق الفورمولا 1 الذي يتم تنظيمه على حلبة ميامي الدولية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتواجد فيها النجم الأرجنتيني في هذا الحدث، منذ 18 عاما حيث كان آخر ظهور لقائد منتخب الأرجنتين، في هذا السباق عام 2008 خلال تواجده في برشلونة الإسباني، الذي تم تنظيمه آنذاك في مدينة برشلونة الإسبانية.

أرقام ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي

وكان النجم الأرجنتيني انضم إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي، في يوليو من عام 2007 قادما من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك البرغوث الأرجنتيني مع فريق إنتر ميامي منذ انضمامه إلى الفريق، في 100 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 86 هدفا وتقديم 45 تمريرة حاسمة.

أرقام ليونيل ميسي مع إنتر ميامي في الموسم الحالي

وخلال الموسم الحالي شارك ميسي رفقة الفريق الأمريكي، في 12 مباراة بكافة البطولات، ساهم خلالهم في 10 أهداف، بواقع تسجيل 9 أهداف وصناعة هدف.

أقرأ أيضًا:

"بعد هاتريك مونت كارلو".. حمزة عبد الكريم يعلق على تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للشباب

رسميا.. لجنة الحكام تعلن طاقم مباراة الزمالك وسموحة في الدوري



