الدوري المصري

فاركو

1 1
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

0 2
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

المرة الأولى منذ 2008.. ليونيل ميسي يظهر في سباق الفورمولا 1 بمدينة ميامي الأمريكية

كتب : يوسف محمد

08:28 م 04/05/2026
    النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (7) (1)
    النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (9) (1)
    النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (10) (1)
    النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (6) (1)
    النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (8) (1)
    النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (4) (1)
    النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (5) (1)
    النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (3) (1)
    النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (2) (1)
    النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (11) (1)

خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأنظار بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره في سباق الفورمولا 1، الذي يتم تنظيمه في مدينة ميامي الأمريكية.

وتواجد البرغوث الأرجنتيني رفقة زوجته وأبنائه، في منطقة سباق الفورمولا 1 الذي يتم تنظيمه على حلبة ميامي الدولية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتواجد فيها النجم الأرجنتيني في هذا الحدث، منذ 18 عاما حيث كان آخر ظهور لقائد منتخب الأرجنتين، في هذا السباق عام 2008 خلال تواجده في برشلونة الإسباني، الذي تم تنظيمه آنذاك في مدينة برشلونة الإسبانية.

أرقام ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي

وكان النجم الأرجنتيني انضم إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي، في يوليو من عام 2007 قادما من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك البرغوث الأرجنتيني مع فريق إنتر ميامي منذ انضمامه إلى الفريق، في 100 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 86 هدفا وتقديم 45 تمريرة حاسمة.

أرقام ليونيل ميسي مع إنتر ميامي في الموسم الحالي

وخلال الموسم الحالي شارك ميسي رفقة الفريق الأمريكي، في 12 مباراة بكافة البطولات، ساهم خلالهم في 10 أهداف، بواقع تسجيل 9 أهداف وصناعة هدف.

ليونيل ميسي الدوري الأمريكي إنتر ميامي

هل قانون المحليات دخل "التلاجة"؟.. وكيل "تشريعية النواب" يُجيب -(فيديو)
وزير الخزانة الأمريكي: نسيطر بالكامل على مضيق هرمز
"بعد هاتريك مونت كارلو".. حمزة عبد الكريم يعلق على تتويج برشلونة بلقب الدوري
"بعد هجومه على النادي".. رد رسمي من الزمالك على أزمة محترف فريق السلة

سجل أدعية دينية بصوته.. لماذا تردد هاني شاكر في تسجيل القرآن الكريم؟ (فيديو)

