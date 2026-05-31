أصيب 3 أشخاص برش خرطوش في أماكن متفرقة من الجسم، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية شهدتها قرية نزلة عمارة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، بسبب خلافات قديمة بين طرفين.

مشاجرة مسلحة بطهطا

شهدت قرية نزلة عمارة مشاجرة بين عدد من الأشخاص، استخدمت خلالها الأسلحة النارية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص برش خرطوش في مناطق متفرقة من الجسم.

واستقبل مستشفى طهطا العام المصابين فور وقوع الحادث، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة وتلقوا الإسعافات الأولية.

أسماء المصابين

وبحسب المعلومات الأولية، ضمت قائمة المصابين كلًا من عمر ب. (24 عامًا)، وبخيت م. (54 عامًا)، ومحمد أ. (36 عامًا)، وجميعهم من أبناء قرية نزلة عمارة.

وأظهرت الفحوصات الطبية إصابتهم برش خرطوش في أماكن متفرقة من الجسم نتيجة المشاجرة.

خلافات قديمة وراء الواقعة

أشارت التحريات الأولية إلى أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات قديمة بين الطرفين، قبل أن تتطور إلى تبادل الاعتداءات وإطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن وقوع الإصابات.

نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي

جرى تحويل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي عقب الانتهاء من الإجراءات الطبية اللازمة بمستشفى طهطا العام، وذلك لاستكمال العلاج وتلقي الرعاية الطبية المتخصصة.

وفي الوقت نفسه، باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة، وضبط أطراف المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.