إعلان

إصابة 3 أشخاص بطلقات خرطوش في مشاجرة مسلحة بطهطا

كتب : عمار عبدالواحد

05:23 م 31/05/2026

مشاجرة بالأسلحة النارية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 3 أشخاص برش خرطوش في أماكن متفرقة من الجسم، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية شهدتها قرية نزلة عمارة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، بسبب خلافات قديمة بين طرفين.

مشاجرة مسلحة بطهطا

شهدت قرية نزلة عمارة مشاجرة بين عدد من الأشخاص، استخدمت خلالها الأسلحة النارية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص برش خرطوش في مناطق متفرقة من الجسم.
واستقبل مستشفى طهطا العام المصابين فور وقوع الحادث، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة وتلقوا الإسعافات الأولية.

أسماء المصابين

وبحسب المعلومات الأولية، ضمت قائمة المصابين كلًا من عمر ب. (24 عامًا)، وبخيت م. (54 عامًا)، ومحمد أ. (36 عامًا)، وجميعهم من أبناء قرية نزلة عمارة.
وأظهرت الفحوصات الطبية إصابتهم برش خرطوش في أماكن متفرقة من الجسم نتيجة المشاجرة.

خلافات قديمة وراء الواقعة

أشارت التحريات الأولية إلى أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات قديمة بين الطرفين، قبل أن تتطور إلى تبادل الاعتداءات وإطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن وقوع الإصابات.

نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي

جرى تحويل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي عقب الانتهاء من الإجراءات الطبية اللازمة بمستشفى طهطا العام، وذلك لاستكمال العلاج وتلقي الرعاية الطبية المتخصصة.
وفي الوقت نفسه، باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة، وضبط أطراف المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة بالأسلحة النارية نزلة عمارة مستشفى طهطا العام

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إيرادات السبت.. فيلم 7Dogs الأول و"الكلام على إيه" في المركز الثاني
سينما

إيرادات السبت.. فيلم 7Dogs الأول و"الكلام على إيه" في المركز الثاني
متحدث الصحة يكشف تفاصيل أزمة انقطاع التيار بمستشفى أم المصريين
أخبار مصر

متحدث الصحة يكشف تفاصيل أزمة انقطاع التيار بمستشفى أم المصريين
عاملون بمعهد الفلك يستغيثون بسبب "الفراغ الإداري".. ومصدر بالتعليم العالي
جامعات ومعاهد

عاملون بمعهد الفلك يستغيثون بسبب "الفراغ الإداري".. ومصدر بالتعليم العالي
بعد إلغاء حفل محمد رمضان.. مسرح دولبي الأمريكي يعلن موعد حفل أحمد سعد
زووم

بعد إلغاء حفل محمد رمضان.. مسرح دولبي الأمريكي يعلن موعد حفل أحمد سعد
قبل رحيله إلى أوروبا.. الأهلي يحسم ملف بلال عطية
رياضة عربية وعالمية

قبل رحيله إلى أوروبا.. الأهلي يحسم ملف بلال عطية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

"قصر قرطام".. كيف فجر خلافات الحركة المدنية؟- التفاصيل الكاملة للأزمة
العدل ينسحب من الحركة المدنية.. ورئيسه: "إكرام الميت دفنه"
قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر والبرازيل استعدادًا لكأس العالم 2026