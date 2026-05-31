تصعيد متواصل.. حزب الله اللبناني يعلن استهداف مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان

كتب : مصطفى الشاعر

05:21 م 31/05/2026

حزب الله اللبناني

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان عاجل، أنه استهدف بقذائف المدفعية تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع المطلة، في إطار عمليات التصعيد المستمرة على الحدود الجنوبية للبنان.

استهداف موقع مدفعي إسرائيلي في العديسة

قال حزب الله، في البيان الصادر اليوم الأحد، إنه قصف بالصواريخ "مربض المدفعية" المستحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العديسة جنوبي لبنان، دون الإشارة إلى حجم الخسائر الناتجة عن العملية.

إصابات في غارة إسرائيلية على مدينة صور

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إصابة 13 شخصا من العاملين في مستشفى "حيرام"، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة صور في جنوب البلاد، في تطور جديد للتصعيد العسكري في المنطقة.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.

