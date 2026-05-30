أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة اللاعبين النهائية التي تضم 26 لاعبا لبطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلي 19 يوليو المقبلين.

جاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، المهدي سليمان ومحمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح وكريم حافظ.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن ومحمد صلاح.

خط الهجوم: عمر مرموش وحمزة عبد الكريم

وخرج من قائمة المنتخب للمشاركة في كأس العالم اللاعب أقطاي عبدالله.

وأكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن بعثة منتخب مصر ، ستغادر مساء اليوم السبت، إلي الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في كأس العالم، ويخوض المنتخب مباراته الودية الأخيرة أمام البرازيل يوم 6 يونيو المقبل بولاية أوهايو.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم رفقة كل من: "بلجيكا – إيران - نيوزيلندا".

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.