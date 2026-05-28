الدوري المصري

زد

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الاتحاد السكندري

لأول مرة في مصر.. ظهور كاميرا حكم الساحة في ودية روسيا (صور)

كتب : محمد الميموني

10:43 م 28/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    لقطات من مباراة مصر وروسيا 1
  • عرض 4 صورة
    كاميرا الحكم لأول مرة في الملاعب المصرية
  • عرض 4 صورة
    لقطات من مباراة مصر وروسيا (2)

يواجه منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، نظيره منتخب روسيا اليوم الخميس، في المباراة الودية استعدادًا لمنافسات كأس العالم نسخة 2026.

وظهر الحكم الجزائري لحلو بن براهم، حكم مباراة مصر وروسيا الودية استعدادً لكأس العالم في استاد القاهرة الدولي بكاميرا في يده لأول مرة على الملاعب المصرية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين مصر وروسيا في المباراة الودية قبل منافسات كأس العالم المقبلة.

يذكر أن يقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا وكندا والمكسيك.

إعلام إيراني: اعتراض طائرة مسيرة أمريكية بالقرب من بوشهر
بمشاركة حسام حسن.. تامر حسني يحتفل مع منتخب مصر بكأس العاصمة الجديدة
السيطرة على حريق هائل بمخزن "فايبر ومواد بلاستيكية" في السويس
حماس: تصريحات كاتس بشأن تهجير غزة تعكس أوهام الاحتلال وتستوجب موقفاً دولياً
ارتفاع مرتقب في أسعار البصل مع اقتراب فتح التصدير للخليج
