الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

21:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

ريال مدريد

21:00

جيرونا

موتسيبي يفتح ملف لقب أمم أفريقيا 2025 خلال زيارته للمغرب.. ماذا قال؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:43 ص 10/04/2026

باتريس موتسيبي

قام باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بزيارة إلى المغرب، أمس الخميس، لبحث أزمة لقب كأس أمم إفريقيا.

تصريحات موتسيبي خلال زيارته للمغرب

أكد موتسيبي، في تصريحات لوسائل الإعلام نقلًا عن موقع هسبريس المغربي، التزام الاتحاد الكامل باحترام استقلالية محكمة التحكيم الرياضي، مشيرًا إلى عدم التعليق على القضايا التي لا تزال قيد النظر.

وأوضح أن قرارات الاتحاد الإفريقي تُبنى على استشارات قانونية دقيقة، بهدف تجنب التأثير على القضايا الجارية، مع الحفاظ على نزاهة المنافسات وصورة الكرة الإفريقية.

وأشار إلى أن المغرب يلعب دورًا محوريًا في دعم مسار الإصلاح داخل الكرة الإفريقية، سواء من خلال تطوير البنية التحتية أو الجوانب المالية والتنظيمية، لافتًا إلى تحول الاتحاد من عجز مالي إلى فائض كبير.

وفيما يتعلق باتهامات الفساد، دعا موتسيبي من يملك أدلة إلى اللجوء للقضاء بدلًا من التصريحات الإعلامية، مؤكدًا دعمه الكامل لأي خطوات من شأنها تعزيز الشفافية وكشف الحقيقة.

إقرأ أيضًا:
بعد إيقافه 4 مباريات.. لاعبي الأهلي يدعمون محمد الشناوي بهذه الطريقة (صور)

بينها قمة الزمالك.. ما المواجهات التي يغيبها الشناوي بعد إيقافه 4 مباريات؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



اهتمام إسباني جديد بضم مصطفى شوبير.. والأهلي يوضح موقفه
ماجدة الرومي: ضحايا كل الحروب نحن اللبنانيون ولبناننا هو الشهيد الأكبر
منح نجيب ساويرس وسام "نجمة إيطاليا" تقديرًا لإسهاماته الدولية (محدث)
تحت النار.. لماذا طلبت إسرائيل التفاوض مع لبنان في ذروة القصف؟
تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات