قام باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بزيارة إلى المغرب، أمس الخميس، لبحث أزمة لقب كأس أمم إفريقيا.

تصريحات موتسيبي خلال زيارته للمغرب

أكد موتسيبي، في تصريحات لوسائل الإعلام نقلًا عن موقع هسبريس المغربي، التزام الاتحاد الكامل باحترام استقلالية محكمة التحكيم الرياضي، مشيرًا إلى عدم التعليق على القضايا التي لا تزال قيد النظر.

وأوضح أن قرارات الاتحاد الإفريقي تُبنى على استشارات قانونية دقيقة، بهدف تجنب التأثير على القضايا الجارية، مع الحفاظ على نزاهة المنافسات وصورة الكرة الإفريقية.

وأشار إلى أن المغرب يلعب دورًا محوريًا في دعم مسار الإصلاح داخل الكرة الإفريقية، سواء من خلال تطوير البنية التحتية أو الجوانب المالية والتنظيمية، لافتًا إلى تحول الاتحاد من عجز مالي إلى فائض كبير.

وفيما يتعلق باتهامات الفساد، دعا موتسيبي من يملك أدلة إلى اللجوء للقضاء بدلًا من التصريحات الإعلامية، مؤكدًا دعمه الكامل لأي خطوات من شأنها تعزيز الشفافية وكشف الحقيقة.

