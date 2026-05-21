مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
17:00

الأهلي

كأس فرنسا

لانس

- -
22:00

نيس

جميع المباريات

إعلان

بعد انضمامه لمنتخب مصر.. حمزة عبدالكريم يسجل هدفًا مع شباب برشلونة (فيديو)

كتب : محمد عبد الهادي

11:46 م 21/05/2026 تعديل في 22/05/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبدالكريم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل حمزة عبدالكريم المهاجم الشاب تألقه مع شباب برشلونة بتسجيله هدفًا رائًعا في شباك لاس بالماس في كأس الأبطال للشباب.

وجاء هدف حمزة عبدالكريم في الدقيقة 39 من عمر المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأبطال للشباب.

هدف حمزة عبدالكريم جاء بعد ساعات قليلة من إعلان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بضمه لقائمة الفراعنة المشاركة في كأس العالم 2026.

ويعد إنضمام حمزة لقائمة منتخب مصر هو الأول له في تاريخه، بعد تألقه مع شباب برشلونة منذ الإنضمام لصفوفه في الميركاتو الشتوي الأخير.

هدف حمزة عبدالكريم لبرشلونة في شباك لاس بالماس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبدالكريم الأهلي برشلونة منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجتبى خامنئي يثير غضب ترامب بقرار جديد بشأن اليورانيوم
شئون عربية و دولية

مجتبى خامنئي يثير غضب ترامب بقرار جديد بشأن اليورانيوم

واشنطن بوست: أمريكا خسرت نصف صواريخها في حرب إيران دفاعًا عن إسرائيل
شئون عربية و دولية

واشنطن بوست: أمريكا خسرت نصف صواريخها في حرب إيران دفاعًا عن إسرائيل
إحراق مركز لعلاج الإيبولا في الكونغو بعد منع تسليم جثة ضحية
شئون عربية و دولية

إحراق مركز لعلاج الإيبولا في الكونغو بعد منع تسليم جثة ضحية

أزهري: لا يجوز اشتراك أكثر من شخص في خروف واحد بنية الأضحية
أخبار مصر

أزهري: لا يجوز اشتراك أكثر من شخص في خروف واحد بنية الأضحية
فنانون عالميون يزورون الأهرامات لمشاهدة أعمال تطوير "أوراسكوم بيراميدز"
أخبار مصر

فنانون عالميون يزورون الأهرامات لمشاهدة أعمال تطوير "أوراسكوم بيراميدز"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية