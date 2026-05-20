أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم، إذ تمكن من تدمير بحرية إيران وسلاحها الجوي.

وأضاف ترامب في مؤتمر له قبل قليل في واشنطن، أنه يأمل التوصل إلى تسوية سريعة للحرب في إيران وإنهائها بطريقة لطيفة.

وأشار إلى أن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير قريبا، إذ حيث ستدفع وفرة المعروض الأسعار إلى التراجع.

وقال إن الولايات المتحدة قامت بعمل مذهل في إيران، مؤكدا أنهم لن يملكون سلاحا نوويا، لافتا إلى أنه على الولايات المتحدة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلا: "سننهي مهمتنا هناك سريعا".

وأشار إلى أن زيارته إلى الصين كانت جيدة، مؤكدا أن علاقته مع الرئيس الصيني جيدة أيضا.