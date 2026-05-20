قالت الدكتورة هبة المعتصم القاضي، بقسم التكنولوجيا الصيدلية بالمركز القومي للبحوث، إنه مع اقتراب موسم الحج هذا العام خلال فصل الربيع، حيث درجات الحرارة المعتدلة نسبيًا، يتم تسليط الضوء على أهم الجوانب الصحية والتغذوية للحاج وغير الحاج.

وأوضحت، خلال نشرة علمية صادرة عن المركز القومي للبحوث، أنه بالنسبة لمن منّ الله عليه بأداء فريضة الحج، يُنصح بالالتزام ببرنامج غذائي متوازن يمد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء المناسك، على أن يشمل الكربوهيدرات والبروتينات، مع تقليل الدهون، خاصة المأكولات المقلية، والاهتمام بتناول الفواكه الطازجة وخبز الحبوب الكاملة وعسل النحل. وفيما يلي 7 نصائح قدمتها الدكتورة للمهتمين:

1- الحفاظ على ترطيب الجسم أمر بالغ الأهمية من خلال شرب كميات كافية من الماء بشكل منتظم.

2- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس دون استخدام مظلات واقية.

3- الحرص على البقاء في الظل قدر الإمكان، وأخذ فترات راحة متكررة لتفادي الإرهاق.

4- الاعتدال في تناول المشروبات المنبهة مثل الشاي والقهوة، نظرًا لتأثيرها المدر للبول، مما قد يؤدي إلى فقدان السوائل، كما يُفضل الحد من تناول المشروبات الغازية.

5- الالتزام بقواعد النظافة الشخصية، مثل غسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامات في أماكن الازدحام، للحد من انتقال العدوى.

6- الحجاج المصابون بأمراض مزمنة يجب عليهم اصطحاب تقرير طبي حديث والأدوية الموصوفة من الطبيب، والالتزام بمواعيدها، مع حفظها في عبواتها الأصلية وحملها في مكان يسهل الوصول إليه.

7- يُنصح باستخدام حافظات مناسبة مثل «الترمس» لحفظ الأدوية الحساسة للحرارة، كحقن الأنسولين.

وبالنسبة لغير الحجاج خلال عيد الأضحى، أوصت بعدم الإفراط في تناول اللحوم، خاصة الدهنية منها، لتجنب عسر الهضم، مع تفضيل طرق الطهي الصحية مثل السلق أو الشواء بدلًا من القلي.

كما نصحت بتناول الفواكه الغنية بمادة «البكتين» مثل البرتقال بعد الوجبات الدسمة، حيث تساعد على تقليل امتصاص الدهون، مع ضرورة التعامل مع اللحوم بطريقة صحية من خلال طهيها جيدًا للقضاء على الميكروبات، وحفظ الكميات الزائدة في درجة التجميد مع عزلها بشكل مناسب لتفادي تلوث الأغذية الأخرى.