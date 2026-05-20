مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

زوجات وعائلات ودموع.. كيف استقبل نجوم البرازيل إعلان قائمة المونديال؟

كتب : هند عواد

01:20 ص 20/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    نيمار لحظة إعلان قائمة منتخب البرازيل (3)
  • عرض 9 صورة
    نيمار لحظة إعلان قائمة منتخب البرازيل (4)
  • عرض 9 صورة
    نيمار لحظة إعلان قائمة منتخب البرازيل (2)
  • عرض 9 صورة
    نيمار لحظة إعلان قائمة منتخب البرازيل
  • عرض 9 صورة
    نيمار لحظة إعلان قائمة منتخب البرازيل (6)
  • عرض 9 صورة
    نيمار لحظة إعلان قائمة منتخب البرازيل (8)
  • عرض 9 صورة
    نيمار لحظة إعلان قائمة منتخب البرازيل (7)
  • عرض 9 صورة
    نيمار لحظة إعلان قائمة منتخب البرازيل (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في اللحظة التي كان يجلس فيها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لإعلان قائمة منتخب البرازيل لكأس العالم 2026، كان جميع لاعبي السامبا يترقبون لحظة نطق أسمائهم، فبعضهم اختار متابعة المؤتمر رفقة عائلته، والآخر رفقة أصدقائه.

ومثلما كانت هذه اللحظة هي الأسعد لبعض اللاعبين، كانت صادمة لآخرين، مثل جواو بيدرو نجم تشيلسي، الذي عاش ليلة حزينة بعد استبعاده من القائمة لصالح نيمار، خاصة وأن عائلته كانت مجتمعة لمتابعة إعلان القائمة.

كيف استقبل لاعبو البرازيل قائمة المونديال؟

كان نيمار جونيور أبرز اسم في قائمة البرازيل لكأس العالم 2026، فعندما أعلن أنشيلوتي ضمه، احتفل الجميع في القاعة، بينما كان يجلس نيمار بجوار زوجته ويتابع المؤتمر.
ونشر نيمار مقطع فيديو له لحظة إعلان قائمة منتخب البرازيل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وبكى نجم سانتوس بعد إعلان اسمه في القائمة.


ولم يكن نيمار وحده من اختار متابعة المؤتمر رفقة زوجته، فنشر أندريك، نجم ريال مدريد الإسباني، مقطع فيديو رفقة زوجته أثناء متابعة إعلان اسمه.


كما شارك كل من ويفرتون بيريرا دا سيلفا لاعب بالميراس، ماتيوس كونيا لاعب وولفرهامبتون، إيجور تياجو لاعب برينتفورد، إيدرسون لاعب مانشستر سيتي، رايان لاعب فاسكو دا جاما، دانيلو ودانيلو لاعبا فلامنجو، مقاطع فيديو، رفقة عائلتهم لحظة إعلان القائمة.

قائمة البرازيل لكأس العالم 2026

جاءت قائمة البرازيل لكأس العالم 2026 كالآتي:
حراسة المرمى: أليسون (ليفربول) - إيدرسون (فنربخشة) - ويفرتون (جريميو)
خط الدفاع: أليكس ساندرو (فلامينجو) - بريمر (يوفنتوس) -دانيلو (فلامينجو) -دوجلاس سانتوس (زينيت) - جابرييل ماجالهايس (أرسنال) - روجير إيبانيز (الأهلي) - ليو بيريرا (فلامينجو) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - ويسلي (روما)
خط الوسط: برونو جيماريش (نيوكاسل) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - دانيلو (بوتافوجو) - فابينيو (الاتحاد) - لوكاس باكيتا (فلامينجو)
خط الهجوم: إندريك (ليون) - جابرييل مارتينيلي (أرسنال) - إيجور تياجو (برينتفورد) - لويز هنريكي (زينيت) - ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد) - نيمار (سانتوس) - رافينيا (برشلونة) - ريان (بورنموث) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

اقرأ أيضًا:

يصبحان بلا ناد.. لاعبان يرحلان عن الزمالك بعد الجولة الأخيرة
مصدر يكشف مفاجأة.. طائرة هليكوبتر تتدخل لحل أزمة تسليم درع الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب البرازيل نيمار أنشيلوتي قائمة المونديال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الركاب أحبطوا الجريمة.. حبس سيدة حاولت خطف طفلة داخل ميكروباص بالشرقية
أخبار المحافظات

الركاب أحبطوا الجريمة.. حبس سيدة حاولت خطف طفلة داخل ميكروباص بالشرقية
بفستان لامع.. جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار في مهرجان كان
زووم

بفستان لامع.. جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار في مهرجان كان
درع الدوري العام هيكون فين بكرة؟.. مصدر يكشف خريطة التحركات المحتملة
مصراوى TV

درع الدوري العام هيكون فين بكرة؟.. مصدر يكشف خريطة التحركات المحتملة
متحدث الصحة: مصر خالية تمامًا من "إيبولا".. وإجراءات مشددة لمواجهته
أخبار مصر

متحدث الصحة: مصر خالية تمامًا من "إيبولا".. وإجراءات مشددة لمواجهته
يوسف الشريف يوجه رسالة لـ محمد صلاح في نهاية مشواره بالدوري الإنجليزي
زووم

يوسف الشريف يوجه رسالة لـ محمد صلاح في نهاية مشواره بالدوري الإنجليزي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان