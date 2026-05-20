زوجات وعائلات ودموع.. كيف استقبل نجوم البرازيل إعلان قائمة المونديال؟

في اللحظة التي كان يجلس فيها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لإعلان قائمة منتخب البرازيل لكأس العالم 2026، كان جميع لاعبي السامبا يترقبون لحظة نطق أسمائهم، فبعضهم اختار متابعة المؤتمر رفقة عائلته، والآخر رفقة أصدقائه.

ومثلما كانت هذه اللحظة هي الأسعد لبعض اللاعبين، كانت صادمة لآخرين، مثل جواو بيدرو نجم تشيلسي، الذي عاش ليلة حزينة بعد استبعاده من القائمة لصالح نيمار، خاصة وأن عائلته كانت مجتمعة لمتابعة إعلان القائمة.

كيف استقبل لاعبو البرازيل قائمة المونديال؟

كان نيمار جونيور أبرز اسم في قائمة البرازيل لكأس العالم 2026، فعندما أعلن أنشيلوتي ضمه، احتفل الجميع في القاعة، بينما كان يجلس نيمار بجوار زوجته ويتابع المؤتمر.

ونشر نيمار مقطع فيديو له لحظة إعلان قائمة منتخب البرازيل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وبكى نجم سانتوس بعد إعلان اسمه في القائمة.



ولم يكن نيمار وحده من اختار متابعة المؤتمر رفقة زوجته، فنشر أندريك، نجم ريال مدريد الإسباني، مقطع فيديو رفقة زوجته أثناء متابعة إعلان اسمه.



كما شارك كل من ويفرتون بيريرا دا سيلفا لاعب بالميراس، ماتيوس كونيا لاعب وولفرهامبتون، إيجور تياجو لاعب برينتفورد، إيدرسون لاعب مانشستر سيتي، رايان لاعب فاسكو دا جاما، دانيلو ودانيلو لاعبا فلامنجو، مقاطع فيديو، رفقة عائلتهم لحظة إعلان القائمة.

يظهر هنا فرحة اللاعبين البرازيليين بإعلان استدعائهم لمنتخب البرازيل، وكأنهم أطفال حققوا حلم عمرهم، رغم إنهم نجوم كبار حققوا بطولات وأموال وشهرة لا يتخيلها أحد.



وده طبيعي… لأن تمثيل المنتخب الوطني، خاصة في كأس العالم، هو أعظم شرف ممكن يوصل له لاعب كرة… pic.twitter.com/YdRWznIpbk — Mohamed Nabil (@mnabil100) May 19, 2026

قائمة البرازيل لكأس العالم 2026

جاءت قائمة البرازيل لكأس العالم 2026 كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول) - إيدرسون (فنربخشة) - ويفرتون (جريميو)

خط الدفاع: أليكس ساندرو (فلامينجو) - بريمر (يوفنتوس) -دانيلو (فلامينجو) -دوجلاس سانتوس (زينيت) - جابرييل ماجالهايس (أرسنال) - روجير إيبانيز (الأهلي) - ليو بيريرا (فلامينجو) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - ويسلي (روما)

خط الوسط: برونو جيماريش (نيوكاسل) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - دانيلو (بوتافوجو) - فابينيو (الاتحاد) - لوكاس باكيتا (فلامينجو)

خط الهجوم: إندريك (ليون) - جابرييل مارتينيلي (أرسنال) - إيجور تياجو (برينتفورد) - لويز هنريكي (زينيت) - ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد) - نيمار (سانتوس) - رافينيا (برشلونة) - ريان (بورنموث) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

