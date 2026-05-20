ترامب: قمنا بعمل مُذهل في إيران.. ولن يملكوا سلاحًا نوويًا

كتب - محمد فتحي:

02:56 ص 20/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قامت بعمل مذهل في إيران، مؤكدا أنهم لن يملكون سلاحا نوويا.

وأضاف ترامب في مؤتمر له قبل قليل، أنه على الولايات المتحدة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلا: "سننهي مهمتنا هناك سريعا".

وأشار إلى أن زيارته إلى الصين كانت جيدة، مؤكدا أن علاقته مع الرئيس الصيني جيدة أيضا.

يذكر أن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، قال إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا في ⁠محادثاتهما، وإن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف الحملة العسكرية.

وأضاف فانس: "نعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا ونعتقد أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق".

وأشار إلى أنه تحدث للتو مع ‌الرئيس دونالد ترامب، الذي أكد أن القضية الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة هي منع ‌إيران من امتلاك سلاح ‌نووي.

وتابع: "نريد إبقاء ‌عدد الدول التي تمتلك أسلحة ‌نووية محدودا، ولهذا ⁠السبب لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".

وشدد على أنه يمكن للولايات المتحدة استئناف الحملة العسكرية على إيران، مضيفا أن ترامب طلب التفاوض مع إيران بحزم.

واعتبر فانس أن المواقف الإيرانية متضاربة، والقيادة السياسية في طهران تعاني من الانقسام.

