قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن السلاح النووي يشغل عقول الإيرانيين، لكن الولايات المتحدة لن تسمح لهم بامتلاكه.

وأضاف ترامب في مؤتمر له قبل قليل في واشنطن، أن الولايات المتحدة أنجزت صفقات رائعة في الصين، قائلا: "سوف نشتري أعداد كبيرة للغاية من طائرات بوينج والعديد من البضائع الأخرى".

وأشار إلى أن زيارته إلى الصين كانت جيدة، مؤكدا أن علاقته مع الرئيس الصيني جيدة أيضا.

وأكد أن الجيش الأمريكي هو الأقوي في العالم، إذ تمكن من تدمير بحرية إيران وسلاحها الجوي.

وأضاف أنه يأمل التوصل إلى تسوية سريعة للحرب في إيران وإنهائها بطريقة لطيفة.

وأشار إلى أن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير قريبا، إذ حيث ستدفع وفرة المعروض الأسعار إلى التراجع.

وقال إن الولايات المتحدة قامت بعمل مذهل في إيران، مؤكدا أنهم لن يملكون سلاحا نوويا، لافتا إلى أنه على الولايات المتحدة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلا: "سننهي مهمتنا هناك سريعا".