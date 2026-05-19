ساعات قليلة تفصلنا عن واحدة من أقوى مباريات الموسم في الدوري الإنجليزي، حينما يلاقي فريق تشيلسي نظيره توتنهام اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبريميرليج.

ومن المقرر إقامة مباراة تشيلسي أمام فريق توتنهام اليوم، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ستامفورد بريدج".

توتنهام وشبح الهبوط للدرجة الثانية

ويسعى فريق توتنهام لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام تشيلسي، لضمان البقاء في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" والابتعاد عن خطر الهبوط.

وفي حال تلقى توتنهام الهزيمة أمام تشيلسي، سيتأزم موقفه بشكل كبير، إذ سيصبح بحاجة للفوز في مباراته الأخيرة بالدوري دون النظر إلى نتيجة مباريات منافسه المباشر على البقاء بالدوري فريق وست هام يونايتد.

ثأر تاريخي بين تشيلسي وتوتنهام

ويخوض لاعبي فريق تشيلسي مباريات اليوم الثلاثاء، بذكريات موسم أبريل من عام 1975، حينما التقى الفريقان معا، في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" عام 1975، وهو اللقاء الذي تسبب في هبوط البلوز آنذاك.

في 19 أبريل من عام 1975 تواجها الفريقان معا، في مباراة حاسمة لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، إذ كان يعاني الفريقان من شبح الهبوط آنذاك.

وكان فريق توتنهام آنذاك، يتواجد في المركز الـ20 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وهو أول مراكز الهبوط آنذاك حيث كان يتكون الدوري من 22 فريقا في ذلك الوقت، بينما كان يتواجد البلوز في المركز الـ19 بجدول الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن توتنهام، مما يعني أن هذه المواجهة كانت حاسمة.

وعلى الرغم من تفوق تشيلسي في النقاط قبل المباراة، إلا أن كل هذه الأمور تحولت عقب نهاية اللقاء، إذ تلقى الهزيمة بهدفين دون رد، مما زاد من صعوبة البلوز في البقاء بالمسابقة.

وعقب مباراة البلوز وتوتنهام في عام 1975، كان بحاجة لتحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين له بالمسابقة، لكن البلوز لم يتمكن من تحقيق أي فوز آنذاك، ليهبط لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، مما يعني أن مباراة اليوم هى مباراة ثأرية بذكريات 1975.

