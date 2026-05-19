مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:15

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

"النسخة رقم 6".. ماذا قدم كريسيتانو رونالدو في مشاركاته السابقة بكأس العالم؟

كتب : يوسف محمد

08:21 م 19/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن قائمة المنتخب التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة المنتخب البرتغالي المشاركة في كأس العالم 2026، تواجد قائد المنتخب كريستيانو رونالدو بعمر الـ41 عاما في القائمة النهائية.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم في 3 دول مختلفة، وهم الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ومن المقرر انطلاق بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 يونيو المقبل 2026 وتستمر حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

ماذا قدم كريستيانو رونالدو في مشاركاته السابقة بكأس العالم؟

والنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، ستكون النسخة رقم 6 التي يشارك فيها صلاح بالمونديال، حيث سبق وتواجد في 5 نسخ سابقة بالبطولة.

وخاض النجم البرتغالي 22 مباراة في 5 نسخ مختلفة ببطولة كأس العالم، حيث شارك في نسخ البطولة عام: "2006، 2010، 2014، 2018 و2022".

وخلال 22 مباراة خاضها النجم البرتغالي، في بطولات كأس العالم، تمكن من تسجيل 8 أهداف وصنع هدفين.

ويسعى رونالدو خلال النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، إلى التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة.

مجموعة البرتغال في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة الحادية عشر ببطولة كأس العالم: "كولومبيا، الكونغو الديمقراطية وأوزباكستان".

ويستهل منتخب البرتغال مبارياته في كأس العالم 2026، بمواجهة الكونغو الديمقراطية 17 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضا:

تفاصيل جلسة أبو العينين مع لاعبي سيراميكا قبل موقعة الزمالك

سيارة مجهزة لـ 3 احتمالات.. أين سيتواجد درع الدوري أثناء جولة حسم اللقب؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو كأس العالم 2026 منتخب البرتغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحكومة تكشف عن "برنامج تنفيذي لضبط الأسعار".. هذه أبرز محاوره
أخبار مصر

الحكومة تكشف عن "برنامج تنفيذي لضبط الأسعار".. هذه أبرز محاوره
تفاصيل جلسة أبو العينين مع لاعبي سيراميكا قبل موقعة الزمالك
رياضة محلية

تفاصيل جلسة أبو العينين مع لاعبي سيراميكا قبل موقعة الزمالك
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات.. وهذا ما جاء فيه
أخبار مصر

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات.. وهذا ما جاء فيه
مصور فيديو الميكروباص يكشف تفاصيل إحباط محاولة خطف طفلة الشرقية
أخبار المحافظات

مصور فيديو الميكروباص يكشف تفاصيل إحباط محاولة خطف طفلة الشرقية
"الإمام الشافعي غير اجتهاداته".. إبراهيم عيسى يعلق على مشاركته في إعلان
أخبار مصر

"الإمام الشافعي غير اجتهاداته".. إبراهيم عيسى يعلق على مشاركته في إعلان

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام