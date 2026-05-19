ريال مدريد يوافق على شروط مورينيو للعودة إلى القيادة الفنية

"لا يعرف الهزيمة".. ماذا قدم عمر مرموش في مبارياته أمام بورنموث؟

"مواجهة ثأرية".. كيف تسبب توتنهام في هبوط تشيلسي لدوري الدرجة الثانية قبل

أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن قائمة المنتخب التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة المنتخب البرتغالي المشاركة في كأس العالم 2026، تواجد قائد المنتخب كريستيانو رونالدو بعمر الـ41 عاما في القائمة النهائية.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم في 3 دول مختلفة، وهم الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ومن المقرر انطلاق بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 يونيو المقبل 2026 وتستمر حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

ماذا قدم كريستيانو رونالدو في مشاركاته السابقة بكأس العالم؟

والنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، ستكون النسخة رقم 6 التي يشارك فيها صلاح بالمونديال، حيث سبق وتواجد في 5 نسخ سابقة بالبطولة.

وخاض النجم البرتغالي 22 مباراة في 5 نسخ مختلفة ببطولة كأس العالم، حيث شارك في نسخ البطولة عام: "2006، 2010، 2014، 2018 و2022".

وخلال 22 مباراة خاضها النجم البرتغالي، في بطولات كأس العالم، تمكن من تسجيل 8 أهداف وصنع هدفين.

ويسعى رونالدو خلال النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، إلى التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة.

مجموعة البرتغال في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة الحادية عشر ببطولة كأس العالم: "كولومبيا، الكونغو الديمقراطية وأوزباكستان".

ويستهل منتخب البرتغال مبارياته في كأس العالم 2026، بمواجهة الكونغو الديمقراطية 17 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضا:

تفاصيل جلسة أبو العينين مع لاعبي سيراميكا قبل موقعة الزمالك

سيارة مجهزة لـ 3 احتمالات.. أين سيتواجد درع الدوري أثناء جولة حسم اللقب؟