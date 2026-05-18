مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:15

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
21:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"ذا أثليتيك" تكشف بديل بيب جوارديولا المحتمل لتدريب مانشستر سيتي

كتب : محمد عبد الهادي

11:37 م 18/05/2026 تعديل في 11:56 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إنزو ماريسكا إلى جانب أحد أعضاء الفريق
  • عرض 5 صورة
    إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي
  • عرض 5 صورة
    إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي
  • عرض 5 صورة
    ماريسكا وجوارديولا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت صحيفة "ذا أثليتيك"، عن البديل المحتمل للإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، بعد أنباء رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكانت صحيفة دايلي ميل، قد فجرت مفاجأة مساء اليوم الإثنين، بإعلان قرار جوارديولا بالرحيل عن صفوف مانشستر عقب ختام الموسم الجاري.

ماريسكا بديل جوارديولا في مانشستر سيتي

أوضحت صحيفة "ذا أثليتيك" العالمية، أن المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا هو الأقرب لتدريب مانشستر سيتي، لخلافة الإسباني بيب جوارديولا.

وأوضح التقرير أن ماريسكا كان من بين أبرز المرشحين الذين كان السيتي يفكر فيهم مؤخرًا بعد غموض موقف جوارديولا.

من يخلف جوارديولا لتدريب مان سيتي؟

وكشفت صحيفة ذا أثليتيك أن ماريسكا أبلغ تشيلسي مرتين في أواخر أكتوبر ومرة ​​أخرى في منتصف ديسمبر أنه كان يتحدث مع ممثلي السيتي بشأن ترشحه لهذا المنصب.

اقرأ أيضًا:
بعد اتفاقه مع ريال مدريد.. لماذا يلقب جوزيه مورينيو بـ "كابوس" برشلونة؟

"تلقى تهديدات بالقتل".. أبرز 5 معلومات عن حكم مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إنزو ماريسكا مانشستر سيتي بيب جوارديولا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأبيض والأحمر والبيبي بلو.. هنا الزاهد تتألق في مهرجان كان بأكثر من إطلالة
زووم

الأبيض والأحمر والبيبي بلو.. هنا الزاهد تتألق في مهرجان كان بأكثر من إطلالة
بعد احتفالية "فرحة مصر".. بوسي توجه رسالة لـ انتصار السيسي
زووم

بعد احتفالية "فرحة مصر".. بوسي توجه رسالة لـ انتصار السيسي
ترامب والكائن الفضائي والزر الأحمر.. صور وفيديو أثارت الجدل وتصدرت التريند
مصراوى TV

ترامب والكائن الفضائي والزر الأحمر.. صور وفيديو أثارت الجدل وتصدرت التريند
مخاوف إسرائيلية متزايدة من "عسكرة" مطار بن جوريون.. ما السبب؟
شئون عربية و دولية

مخاوف إسرائيلية متزايدة من "عسكرة" مطار بن جوريون.. ما السبب؟
20 صورة من مران سيراميكا استعدادًا لمواجهة الزمالك في مرحلة الحسم بالدوري
رياضة محلية

20 صورة من مران سيراميكا استعدادًا لمواجهة الزمالك في مرحلة الحسم بالدوري

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

8 جثث و5 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا إطلاق النار العشوائي بأبنوب