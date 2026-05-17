بعد خسارة الزمالك.. كم حصدت الأندية المصرية من المشاركات الأفريقية هذا

حققت المصرية أمينة عرفي إنجازًا عالميًا مساء أمس السبت، بفوزها ببطولة العالم للإسكواش، والتي أقيمت في نادي بالم هيلز خلال الفترة من 8 إلى 16 مايو الجاري بإجمالي جوائز مالية تبلغ نحو مليون و300 ألف دولار أمريكي.

رقم قياسي حققته أمينة عرفي

فازت أمينة عرفي صاحبة الـ 18 عاما باللقب لتصبح أصغر لاعبة تحصد البطولة على الإطلاق، وأصبحت أول لاعبة تحصد لقبي بطولة العالم للكبار والناشئين في نفس العام.

واستمرت المباراة النهائية التي جمعت أمينة ونور الشربيني بطلة العالم 8 مرات لمدة 106 دقيقة لتصبح ثاني أطول مباراة في تاريخ البطولة.

وتفوقت نور في أول شوط بنتيجة 11-6 وتعادلت أمينة في الشوط الثاني بنفس النتيجة.

وتقدمت أمينة في الشوط الثالث بنتيجة 11-9، وتعادلت نور بنتيجة 7-11 لتصل كلاهما لشوط فاصل.

وحسمت أمينة اللقب بعد شوط ماراثوني بنتيجة 14-12.

وفي منافسات الرجال حافظ مصطفى عسل على لقبه ورفع الكأس الثانية على التوالي بالفوز على يوسف إبراهيم في النهائي بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-4 و11-1 و12-10.

وخسارة نور للنهائي منعتها من الانفراد بقمة البطولة لتظل متساوية مع الماليزية نيكول ديفيد برصيد 8 ألقاب.

فيما حقق مصطفى عسل اللقب للمرة الثانية في تاريخه ليرتقي للمركز الثامن في قائمة الأكثر تتويجا، فيما يعد علي فرج الأكثر تتويج من مصر بالتساوي مع عمرو شبانة برصيد 4 ألقاب.

وتُعد هذه النسخة الأكبر من نوعها، إذ يشارك فيها 128 لاعبًا ولاعبة من نخبة نجوم اللعبة، يمثلون أكثر من 50 دولة، بما يعكس حجم البطولة ومكانتها على الأجندة الدولية.

اقرأ أيضًا:

بعد خسارة الزمالك.. كم حصدت الأندية المصرية من المشاركات الأفريقية هذا الموسم؟



أول رد فعل من محمد شحاتة بعد إهدار ركلة الجزاء بـ نهائي الكونفدرالية