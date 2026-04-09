تنطلق اليوم، الخميس، منافسات نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2026، حيث تشهد مواجهات قوية لحسم المتأهلين إلى المباراة النهائية.

مباريات نصف نهائي الجونة للإسكواش للرجال

في منافسات الرجال، يلتقي مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، مع دييجو إلياس، المصنف الرابع عالميًا، بينما يواجه يوسف إبراهيم، المصنف السابع، مواطنه محمد زكريا، المصنف الثامن.

مباريات نصف نهائي الجونة للإسكواش للسيدات

في منافسات السيدات، تواجه هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميًا، أمينة عرفي، المصنفة الثالثة، فيما تلتقي نور الشربيني، المصنفة الثانية، مع الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة.

