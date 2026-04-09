الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

اليوم.. نصف نهائي الجونة للإسكواش يحسم المتأهلين إلى النهائي

كتب : وائل توفيق

04:38 م 09/04/2026

بطولة الجونة للإسكواش

تنطلق اليوم، الخميس، منافسات نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2026، حيث تشهد مواجهات قوية لحسم المتأهلين إلى المباراة النهائية.

مباريات نصف نهائي الجونة للإسكواش للرجال

في منافسات الرجال، يلتقي مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، مع دييجو إلياس، المصنف الرابع عالميًا، بينما يواجه يوسف إبراهيم، المصنف السابع، مواطنه محمد زكريا، المصنف الثامن.

مباريات نصف نهائي الجونة للإسكواش للسيدات

في منافسات السيدات، تواجه هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميًا، أمينة عرفي، المصنفة الثالثة، فيما تلتقي نور الشربيني، المصنفة الثانية، مع الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة.

رئيس كاف: أمم أفريقيا 2025 حققت نجاحا غير مسبوقا.. ونتأسف لأحداث النهائي

إنجاز تاريخي.. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم 2026

جريمة دربالة بالإسكندرية.. تفاصيل مقتل أب وجدة على يد الحفيد بسبب 200 جنيه
انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات الخميس
لا تنخدع بالشكل.. خطأ شائع عند شراء الذهب قد يفقده جزءا من قيمته
تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات
ضربة في قلب السوق السوداء.. سقوط تجار السجائر المهربة في العلمين
