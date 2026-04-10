تأهلت نور الشربيني، المصنفة الثانية على العالم، إلى نهائي النسخة الرابعة عشرة من بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2026، لتضرب موعدًا مع مواطنتها هانيا الحمامي، المصنفة الأولى على العالم.

وانطلقت مساء الخميس، منافسات الدور نصف النهائي من النسخة الرابعة عشرة لبطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات لعام 2026، وسط أجواء حماسية ومنافسات قوية بين نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش حول العالم.

وتأهلت نور الشربيني للمباراة النهائية، بعد انسحاب منافستها الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة على العالم، في الشوط الثاني بسبب الإصابة، لتحتسب نتيجة المباراة اعتباريًا 3-0.

وفي وقت سابق من اليوم، تأهلت هانيا الحمامي، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميًا، على مواطنتها أمينة عرفي، المصنفة الثالثة عالميًا بنتيجة 3-0، وبواقع أشواط «11-8، 11-7 و 11-6» في مباراة استمرت 66 دقيقة.

وتلتقي نور الشربيني في النهائي مع هانيا الحمامي، غدًا الجمعة.

