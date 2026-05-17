علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة الزمالك بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح أديب، خلال برنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، أن الفريق أضاع المباراة منذ البداية، وكان لا يجب أن يصل اللقاء إلى ركلات الجزاء، معبراً عن حزنه الشديد على الجماهير.

وأشار إلى أن المباراة ضاعت على أرض الزمالك، واللاعبون والجماهير في حالة سيئة، واصفاً الفريق بـ"نادي المتاعيس".

ولفت إلى أن "مش قادر أقول عملتوا اللي عليكم، إحنا محطناش المجهود اللازم، والزمالك نادي مش محظوظ ده نادي المتعايس".

وأكد أن الفريق كان قاب قوس واحد من الفوز، لكنه خسر، مشيرًا إلى أن قلبه كان أن يتوقف خلال متابعة ركلات الترجيح في نهاية المباريات، أنا هموت.. المذيع بيموت".