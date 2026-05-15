أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل على طريق الشيخ عطية بمدينة طابا، ما أسفر عن اشتعال النيران في إحدى السيارتين.

بلاغ للنجدة

تلقت غرفة عمليات نجدة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل على طريق الشيخ عطية بمدينة طابا، ما أدى إلى اشتعال النيران في إحدى السيارتين وإصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أسماء المصابين

وتبين أن المصابين هم: عمرو فريح مزعل، 30 عامًا، مصاب بجرحين متهتكين بالرأس في الجبهة اليمنى، وياسر سليمان مفرح، 30 عامًا، مصاب بإصابة بالرأس وجرح قطعي بالجبهة، وسعد علي، مصاب بجرح بالرأس والشفة العليا، ومحمد مهاب أحمد، 30 عامًا، مصاب بحروق متفرقة نتيجة اشتعال سيارته.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق، فيما جرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى طابا المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.