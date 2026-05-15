قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الضربة الصاروخية الروسية التي استهدفت مبنى سكنيا في كييف وأسفرت عن مقتل 24 شخصاً، قد تعرقل الجهود المبذولة لإيجاد تسوية سلمية لحرب روسيا وأوكرانيا.

وأضاف ترامب في تصريحات صحفية وهو على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في طريق عودته من الصين، اليوم الجمعة، أنه ناقش إنهاء الصراع مع الرئيس الصيني شي جين بينج، مؤكدًا "أنهما اتفقا على رغبتهما في إنهاء هذا القتال".

وتابع ترامب قائلاً: "إنها قضية نود أن نراها تُحسم. حتى ليلة أمس، كانت الأمور تبدو جيدة، لكن الأوكرانيون تلقوا ضربة قوية الليلة الماضية وهو أمر مؤسف للغاية".