كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة سيدة من تعرضها وابنتها للاعتداء والطرد من مسكنهما على يد أحد الأشخاص بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية.

ضبط مقاول تعدى على سيدة وابنتها بالدخيلة

البداية كانت عندما حررت ربة منزل بلاغًا بقسم شرطة الدخيلة بتاريخ 27 أبريل الماضي، اتهمت فيه جارها، وهو مقاول له معلومات جنائية، بالتعدي عليها بالسب والضرب، وطردها وابنتها من الشقة، إلى جانب الاستيلاء على بعض محتويات المسكن.

التحريات والفحص كشفت أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات مالية بين الطرفين، تتعلق بأعمال تشطيبات لشقق مملوكة للسيدة، بالإضافة إلى نزاع حول ملكية إحدى الشقق بالعقار محل سكنها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في البلاغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

