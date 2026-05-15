أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2026، وذلك في إطار خطة الهيئة لتسهيل حركة السفر وتخفيف الزحام على خطوط الوجه القبلي، خاصة رحلات القاهرة وأسوان، خلال الفترة من 21 مايو وحتى 7 يونيو 2026.

وأكدت الهيئة في بيان لها، الجمعة، أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بهدف توفير خدمات إضافية لجمهور الركاب خلال موسم السفر المرتبط بإجازة عيد الأضحى المبارك.

السكة الحديد: "تشغيل قطارات تالجو ومكيفة إضافية يوميًا"

أوضحت الهيئة أنه سيتم تشغيل عدد من القطارات الإضافية المكيفة وقطارات “تالجو” على خط القاهرة – أسوان والعكس بصورة يومية خلال فترة التشغيل المقررة.

وتشمل القطارات الإضافية تشغيل قطار 2040 “تالجو” من القاهرة إلى أسوان يوميًا اعتبارًا من 21 مايو وحتى 6 يونيو، إلى جانب تشغيل قطار 2041 “تالجو” من أسوان إلى القاهرة يوميًا خلال الفترة من 22 مايو وحتى 7 يونيو.

كما تقرر تشغيل قطارات مكيفة وثالثة مكيفة إضافية بأرقام 1938 و1939 و1948 و1949 و1942 و1943، ضمن خطة الهيئة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب خلال موسم العيد.

الهيئة: "رحلات خاصة للأندية النوبية والاتحاد النوعي"

أشارت الهيئة إلى تخصيص عدد من القطارات الخاصة لخدمة الأندية النوبية بالقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى قطارات مخصصة لنادي الجعافرة الرياضي والاتحاد النوعي بالقاهرة.

وأضافت أن هذه القطارات تأتي في إطار الحرص على تسهيل تنقل المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى، خاصة المتجهين إلى محافظات جنوب الصعيد.

السكة الحديد: "تشغيل فوارغ بعض القطارات للجمهور"

أكدت الهيئة أنه سيتم تشغيل فوارغ بعض القطارات بين القاهرة والإسكندرية والعكس لصالح جمهور الركاب، بهدف تعظيم الاستفادة من الرحلات وتوفير مقاعد إضافية للمسافرين خلال فترة الذروة.

وتقدمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتهنئة إلى الشعب المصري وجميع العاملين بالهيئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنية أن يعيده الله على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.