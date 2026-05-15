واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وملاحقة الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف تحقيق أرباح مخالفة للقانون، حيث نجحت في ضبط عدد من القائمين على إدارة محال لبيع أجهزة إلكترونية محملة ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص بمحافظة الإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالكي 3 محلات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بممارسة نشاط غير مشروع. تخصص المتهمون في ترويج وبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق.

مداهمة أوكار فك القنوات المشفرة

استهدفت مأمورية أمنية مكبرة المحال المشار إليها عقب تقنين الإجراءات القانونية اليوم الجمعة. تمكنت القوات من إلقاء القبض على مالكي المحلات وبحوزتهم كميات من أجهزة الريسيفر من ماركات مختلفة، تبين أنها محمل عليها برامج مخصصة لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

حررت الأجهزة الأمنية المحاضر اللازمة حيال المتهمين وباشرت النيابة العامة التحقيق.