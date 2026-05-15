شهد جنوب لبنان تصعيداً ميدانياً جديداً بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، تخللته هجمات متبادلة واستهدافات عسكرية في عدد من المناطق الحدودية.

وأعلن حزب الله أنه استهدف بواسطة طائرة مسيرة دبابة ميركافا إسرائيلية في بلدة رشاف جنوب لبنان، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.

وأضاف الحزب أنه قصف بثلاث قذائف مدفعية آليات إسرائيلية كانت تنفذ عمليات تجريف في بلدة الخيام.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط مسيرات متفجرة في مناطق قرب الحدود اللبنانية دون تسجيل إصابات، معتبراً أن ذلك يمثل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تنفيذ هجوم يستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة صور جنوب لبنان.

وأفاد مراسل الجزيرة بتنفيذ غارة إسرائيلية استهدفت بلدة العباسية الواقعة شمال مدينة صور جنوبي لبنان.