إعلان

حزب الله يعلن استهداف دبابة إسرائيلية وغارات متبادلة جنوب لبنان

كتب : وكالات

01:44 م 15/05/2026

حزب الله يستهدف دبابة إسرائيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد جنوب لبنان تصعيداً ميدانياً جديداً بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، تخللته هجمات متبادلة واستهدافات عسكرية في عدد من المناطق الحدودية.

وأعلن حزب الله أنه استهدف بواسطة طائرة مسيرة دبابة ميركافا إسرائيلية في بلدة رشاف جنوب لبنان، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.

وأضاف الحزب أنه قصف بثلاث قذائف مدفعية آليات إسرائيلية كانت تنفذ عمليات تجريف في بلدة الخيام.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط مسيرات متفجرة في مناطق قرب الحدود اللبنانية دون تسجيل إصابات، معتبراً أن ذلك يمثل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تنفيذ هجوم يستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة صور جنوب لبنان.

وأفاد مراسل الجزيرة بتنفيذ غارة إسرائيلية استهدفت بلدة العباسية الواقعة شمال مدينة صور جنوبي لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله جنوب لبنان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أم ضلت طريق الرحمة.."غرام": ذبحت عيالي عشان خوفت يطلعوا زي أبوهم| حيثيات
حوادث وقضايا

أم ضلت طريق الرحمة.."غرام": ذبحت عيالي عشان خوفت يطلعوا زي أبوهم| حيثيات
مصدر لمصراوي: مفاجأة غير مسبوقة من ممدوح عباس للاعبي الزمالك حال حصد الكونفدرالية
رياضة محلية

مصدر لمصراوي: مفاجأة غير مسبوقة من ممدوح عباس للاعبي الزمالك حال حصد الكونفدرالية
فستان مصنوع من اللحم وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم الفن
زووم

فستان مصنوع من اللحم وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم الفن
موعد إعلان أول أيام شهر ذي الحجة ووقفة عرفات 1447
أخبار مصر

موعد إعلان أول أيام شهر ذي الحجة ووقفة عرفات 1447
بطل مسلسل الوتد يتلو القرآن.. الجمهور: صوته روحاني وده تلحين- فيديو قديم
زووم

بطل مسلسل الوتد يتلو القرآن.. الجمهور: صوته روحاني وده تلحين- فيديو قديم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان