أكد الإعلامي جمال الغندور وجود تعليمات مشددة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بخصوص مباراة الزمالك واتحاد العاصمة، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الخاص بمواجهة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية



ممنوع وجود أسر اللاعبين أو المسؤولين بأرضية الملعب بنهائي الكونفدرالية

وأوضح الغندور في تصريحات تليفزيونية أن من أبرز التعليمات التي شدد عليها الاتحاد الأفريقي عدم تواجد أسر اللاعبين أو المسؤولين، بالإضافة إلى اللاعبين غير المقيدين في قائمة المباراة داخل أرضية الملعب أثناء مراسم تسليم الميداليات وكأس البطولة.

وأشار إلى أن كاف سمح لهذه الفئات بالنزول إلى أرض الملعب فقط بعد انتهاء جميع مراسم التتويج الرسمية الخاصة بالمباراة النهائية.

موعد مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية

وتقام مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك واتحاد العاصمة، يوم السبت المقبل، 9 مساء.

