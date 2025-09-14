مباريات الأمس
عجائب الدوري الإنجليزي.. إحصائيات لم تحدث سوى مرة واحدة في التاريخ

05:00 ص الأحد 14 سبتمبر 2025

الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

هناك الكثير من الإحصائيات في كرة القدم بداية من انطلاق ثورة البيانات عام 2003، حيث يتم تحطيمها من قبل لاعبين آخرين بعد فترة من الزمان.

ولكن يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز، 5 إحصائيات عبر التاريخ لم يتم تحطيمها حتى الآن.

إحصائيات لم يتم تحطيمها

1. حارس المرمى نيك كولكين هو أقصر لاعب من حيث المسيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث دخل لمدة تقدر بثانيتين في فوز مانشستر يونايتد 2-1 على أرسنال في أغسطس 1999.

2. مدافع ساوثهامبتون السابق كلاوس لونديكفام لعب 24,731 دقيقة، ولم يُسجِّل سوى هدف واحد، ضد ولفرهامبتون عام 2004، حيث كانت مباراته رقم 250 في الدوري، وقال حينها: "أنا رجل المناسبات الكبرى".

3. يُعدّ آرتشي جراي اللاعب الأكثر ترددًا في التسديد منذ بداية ثورة البيانات عام ٢٠٠٣، حيث لعب لاعب توتنهام هوتسبير ١٨١٤ دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يُسدد سوى تسديدة واحدة ضد بورنموث الموسم الماضي.

4. المدافع السابق جيمس كولينز، لعب 22,799 دقيقة على مدار 279 مباراة، رغم ذلك صنع هدفا واحدا فقط، وكان مع وست هام يونايتد ضد وست بروميتش ألبيون عام 2013، عندما نفذ ركلة حرة إلى أندي كارول الذي سددها مباشرة في المرمى.

5. يحمل بن بريتون دياز الرقم القياسي لأكثر عدد من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز دون فوز واحد حيث لعب 20 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز - ست مع ساوثهامبتون، و14 مع شيفيلد يونايتد.

الدوري الإنجليزي إحصائيات الدوري الإنجليزي نيك كولكين ساوثهامبتون كلاوس لونديكفام آرتشي جراي جيمس كولينز
