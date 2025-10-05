نجم الدوري الإنجليزي ينجو من الموت بعد تحطم سيارته الـ لامبورجيني

لوكاكو يدخل في مشادة كلامية حادة بمباراة كرة قدم للأطفال.. ما القصة؟

"غائب منذ 10 سنوات".. إشبيلية يحقق فوزا كبيرا على حساب برشلونة في الدوري

نجا إليرو إيليا نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق، من الموت بعد تعرضه لحادث سير مروع بين ثلاث سيارات في هولندا.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن سيارة إيليا من طراز Lamborghini Urus، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 270 ألف جنيه إسترليني، اصطدمت بسيارتين أخريين على الطريق السريع A4 بالقرب من مدينة لايدن الهولندية.

وأكدت الشرطة الهولندية أن الحادث لم يسفر عن إصابات خطيرة، غير أن السائقين نُقلا إلى مركز الشرطة ومن المتوقع أن يتم احتجازهما لإجراء اختبارات للتأكد مما إذا كان الكحول أحد أسباب الحادث.

فيما اتجه إيليا ورجل آخر في عربة الشرطة من أجل الخضوع للاستجواب حول ملابسات الحادث.

روب إيليا لوسائل الإعلام المحلية، تفاصيل ما حدث قائلاً:"كنت أقود في منطقة عادة ما تكون هادئة في هذا الوقت، وفجأة رأيت السيارات أمامي تتوقف فجأة، حاولت أن أضغط على المكابح، لكن السيارة انزلقت".

وأضاف:"أخبرت الشرطة بما حدث، ثم عدت إلى البيت".

ولعب إليرو إيليا مع نادي ساوثهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة عام 2015، وشارك في 17 مباراة سجل خلالها هدفين، قبل أن يعود إلى ناديه الأصلي فيردر بريمن الألماني.

كما ارتدى قمصان أندية يوفنتوس، فينورد، تفينتي، وأدو دن هاج.

على الصعيد الدولي، مثّل إيليا منتخب هولندا في 30 مباراة دولية، وسجّل أهدافاً أمام اسكتلندا والمجر، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم عام 2022 بعد إصابة قوية في أربطة الكاحل.

ويُذكر أن إيليا متزوج من سانِه إيليا، صاحبة مركز العناية بالشعر Heavenly Beauty Headspa، ولديهم ثلاثة أطفال وهم هيفنلي، سيل وإليرو دريم.

اقرأ أيضًا:

ماذا يعني انسحاب منار سعيد من انتخابات الأهلي .. وما تأثيره على قائمة محمود الخطيب ؟

"بعتذر ليك ولأخوك بس مترجعش تزعل".. شوبير يوجه رسالة جديدة لعمرو زكي