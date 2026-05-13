الدوري المصري

زد

3 2
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

رقم قياسي وتاريخي.. كيف تفوق ميسي على أندية الدوري الأمريكي؟

كتب : نهي خورشيد

06:56 م 13/05/2026 تعديل في 06:57 م
كشف اتحاد لاعبي الدوري الأمريكي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، عن بيانات الرواتب الكاملة الخاصة بنجوم "يونايتد سوكر ليج" لموسم 2026، إذ أظهر رقم قياسي للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

التفاصيل المالية لراتب ميسي


وبحسب البيانات الصادرة من المقرر أن يتقاضى ميسي راتباً قياسياً يبلغ 28.3 مليون دولار خلال عام 2026 وهو الرقم الأعلى في تاريخ المسابقة أي بزيادة أيضاً تقارب 40% مقارنة بالموسم الماضي.


وأشارت البيانات أن راتب ميسي يتفوق على إجمالي رواتب جميع أندية الدوري الأمريكي باستثناء ناديين فقط، ليصل إجمالي رواتب فريق إنتر ميامي إلى 54.6 مليون دولار.


ويضم إنتر ميامي عدداً من اللاعبين الأعلى أجراً في المسابقة إلى جانب ميسي، أبرزهم مواطنيه جيرمان بيرترامي "3.8 مليون دولار"، ورودريجو دي بول "9.7 مليون دولار".

قائمة الأعلى أجراً بالدوري الأمريكي


كما ضمت قائمة الأعلى أجراً أيضاً كلاً من:

الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب لوس أنجلوس، براتب 11 مليون دولار.

تشوكي لوزانو لاعب سان دييجو، براتب اكثر من 9 مليون دولار.

ميجيل ألميرون لاعب أتلانتا يونايتد، براتب 7.87 مليون دولار.

السويدي إميل فورسبيرج لاعب نيويورك ريد بولز، براتب 6 مليون دولار.

سام سوريدج لاعب ناشفيل، براتب 5.9 مليون دولار.

ريكي بويج لاعب لوس أنجلوس جالاكسي، براتب 5.8 مليون دولار.

زغاريد وسجود فرحًا.. أسرة نجل حارس عقار بورسعيد تحتفل بإحالة قاتله للمفتي
"60 ألف نفقة و30 ألف للخادمة".. تفاصيل انتصارات زينة على أحمد عز
من ١٥ نقطة.. بيان مشترك لمصر وأوغندا بعد زيارة الرئيس السيسي لـ "عنتيبي"
الداخلية تنهي مغامرة ترويج طائرات "الدرون" عبر السوشيال ميديا بالقاهرة
بعد قرار زيادة الأسعار.. تعرف على خطوات تحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى
الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة للشرائح والعدادات الكودية
عاجل| دعوى قضائية لإلغاء زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت
