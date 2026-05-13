تلقى حمزة شيماييف خسارته الأولى في مسيرته الاحترافية برياضة الفنون القتالية المختلطة، بعد سقوطه أمام الأمريكي شون ستركلاند، ضمن منافسات بطولة UFC 328.

وخسر شيماييف بقرار الحكام، بعدما جاءت نتائج الجولات لصالح ستركلاند بمجموعتين مقابل مجموعة، بواقع 48-47 و47-48 و48-47، في نزال قوي امتد لخمس جولات كاملة.

تفاصيل خسارة شيماييف الأولى

وأقيمت المواجهة ضمن منافسات الوزن المتوسط، خلال فعاليات بطولة UFC 328، التي استضافها مركز برودينشال في ولاية نيوجيرسي.

وكان شيماييف قد حقق قبل هذه المواجهة 15 انتصارًا متتاليًا في مسيرته الاحترافية، بينها 6 انتصارات بالضربة القاضية، و6 بالإخضاع، إضافة إلى 3 انتصارات بقرار الحكام، قبل أن يتلقى أول هزيمة في مشواره الاحترافي.

