بند "ميسي" وملياردير مصري.. ناد أمريكي يجهز مفاجأة لمحمد صلاح

يستهدف فريق سان دييجو الأمريكي، التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعدما أعلن رحيله بنهاية الموسم.

رحيل محمد صلاح عن ليفربول

أعلن محمد صلاح، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعد الاتفاق بين الطرفين وقبل موسم من عقده مع الريدز.

ويتبقى لمحمد صلاح 5 مباريات مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، بعدما ودع دوري أبطال أوروبا.

اهتمام أمريكي بمحمد صلاح

وفقا لشبكة "ذا أثلتيك"، يستهدف الدوري الأمريكي استقطاب نجوم عالميين، بعدما تعاقدوا مع ليونيل ميسي، لويس سواريز، سون هيونج مين وأنطوان جريزمان.

وأشارت الشبكة إلى أن هناك اسم جديد من شأنه أن يتفوق على الأسماء السابقة، باستثناء ميسي، وهو محمد صلاح.

وأوضحت الشبكة، أن مسؤولي الدوري الأمريكي أبلغوا الأندية بأن محمد صلاح ليس خاضعا لإجراءات الكشف، بمعنى أنه لن يخضع لإجراءات منح أندية بعينها حق التفاوض معه.

ويسعى نادي سان دييجو، لمالكه الملياردير المصري محمد منصور، التعاقد مع محمد صلاح، وقد يستخدم النادي بندا استخدمه نادي إنتر ميامي مع ميسي، لإغراء صلاح.

ويتضمن عقد ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي، بندا يضمن له حقة في النادي ويتم تفعيله بعد الاعتزال، وقد يدرج سان دييجو بندا مشابها في عقد محمد صلاح.

وقالت الشبكة، إن سان دييجو سيغري محمد صلاح، بتقديم حصة في ملكية أكاديمية "رايت نو دريم".

