شيخ الأزهر يبحث مع رئيس هيئة الاستعلامات سبل تعزيز التعاون المشترك

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

07:44 م 13/05/2026

الدكتور أحمد الطيب يستقبل السفير علاء يوسف

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأربعاء بالمشيخة، السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لنشر رسالة الأزهر الشريف.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر ضرورة اضطلاع الإعلام الهادف بدوره في التوعية بقضايا الأمة، وترسيخ الانتماء للوطن والاعتزاز به، مؤكدًا انفتاح الأزهر الشريف واستعداده الدائم للتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية والإعلامية؛ من أجل نشر قيم السلام والتعايش الإيجابي، وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا الفكرية والثقافية والدينية.

من جهته، أكد السفير علاء يوسف سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر من جهود كبيرة وملموسة في نشر صحيح الإسلام، وتفنيد الصور النمطية المغلوطة عن هذا الدين الحنيف، مشيرًا إلى أن جولات الإمام الأكبر الخارجية -وخاصة في أوروبا- لعبت دورًا مهمًّا في التعريف بمبادئ الإسلام السمحة، مؤكدًا استعداد الهيئة العامة للاستعلامات لتسخير إمكاناتها لخدمة دور الأزهر، ونشر رسالته السامية على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يعزز انتشار قيم الاعتدال والتسامح والأخوَّة الإنسانية.

شيخ الأزهر هيئة الإستعلامات أحمد الطيب

