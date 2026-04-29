الدوري المصري

الجونة

1 1
17:00

حرس الحدود

الدوري المصري

وادي دجلة

2 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

طلائع الجيش

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

0 0
21:00

أهلي جدة

"غير مرغوب به".. تشافي يكشف كواليس فشل عودة ميسي لبرشلونة

كتب : نهي خورشيد

08:23 م 29/04/2026

ليونيل ميسي (6)

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لنادي برشلونة، عن كواليس جديدة تخص محاولة إدارة البارسا لإعادة عدداً من النجوم السابقين، إلى صفوف الفريق الكروي.


أبرز تصريحات مدرب برشلونة السابق


وقال تشافي في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات :"كمدرب لـ برشلونة أعدت داني ألفيش إلي الفريق، كما حاولت أيضاً إعادة كلاً من نيمار وبيدرو وميسي".


وأوضح تشافي: "لم يكن متاحاً التعاقد مع بيدرو ونيمار بسبب الظروف المالية التي يمر بها النادي".


كما تطرق تشافي إلى إمكانية عودة ليونيل ميسي، موضحاً أن القرار لم يكن مالياً فقط بل كان إدارياً أيضاً.


وأتم مدرب البارسا تصريحاته: "بالنسبة لميسي، الرئيس خوان لابورتا لم يرغب في عودته".


الأوضاع المالية في برشلونة

وعانى برشلونة خلال فترة ولاية تشافي وحتى الآن من قيود صارمة على الرواتب في الدوري الإسباني، إلى جانب ديون كبيرة أجبرت الإدارة على تقليل النفقات بدلاً من إبرام صفقات ضخمة.


ورغم الظروف المالية نجحت الإدارة في استعادة داني ألفيش لفترة قصيرة في 2021، لكن محاولات إعادة الثلاثي نيمار وبيدرو رودريجيز لم تكتمل بسبب الوضع الاقتصادي الصعب.


ويذكر أن ميسي غادر برشلونة في 2021، لنتقل بعدها إلى باريس سان جيرمان، وارتبط اسمه بالعودة مجدداً إلى البارسا في 2023 إلا أن الصفقة لم تتم.

ليونيل ميسي برشلونة تشافي نيمار

أمين الفتوى يحذر من عادة "النقوط" في الأفراح
إسرائيل: نتنياهو لن يلتقي ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل
وزير العدل: استحداث إدارة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة في القانون الجديد
"نفوس قاسية و ظالمة".. رسالة نارية من نجلة محمود الخطيب بعد الهجوم على
صاحب تريند "التنورة".. القصة الكاملة لاتهام مؤسس "بيت فاطم" بهتك عرض 4
