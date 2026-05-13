بالفيديو.. حريق ضخم يلتهم منشأة نفطية في مدينة مرسين التركية

تسبب حريق اندلع في منشأة لتخزين الوقود بمنطقة أكدنيز التابعة لولاية مرسين التركية في حالة من الذعر، بينما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران. كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة.

Mersin'de benzin tankı patladı: 1 ölü



Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı. Yangında tanktan düşen işçi yaşamını yitirdi.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن الحريق اندلع داخل منشأة لتخزين الوقود في حي "كازانلي" بمنطقة أكدنيز، لسبب لم يُعرف بعد، فيما لم تصدر السلطات أي بيان رسمي بشأن أسباب الحادث حتى الآن.

A deadly fire and explosion occurred at an oil refinery storage facility in Mersin, Türkiye, leaving one person dead.



وعقب تلقي البلاغ، دفعت السلطات بفرق الإسعاف والطوارئ والشرطة وفرق الإطفاء التابعة لبلدية مرسين الكبرى إلى موقع الحادث، حيث عملت الفرق على إبعاد ناقلات الوقود الموجودة داخل المنشأة إلى مناطق آمنة لتقليل المخاطر المحتملة.

وتواصل فرق الإطفاء تدخلها المكثف للسيطرة على الحريق داخل منشأة الوقود، فيما أفادت التقارير بأن الجهود لا تزال مستمرة لإخماد النيران بالكامل.

كما تم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط الموقع، وسط متابعة مستمرة للتطورات المتعلقة بالحادث.