يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره ليدز يونايتد، في العاشرة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على ملعب “توتنهام هوتسبير ستاديوم” بالعاصمة الإنجليزية لندن، ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

تشكيل فريق توتنهام هوتسبير

يبدأ توتنهام المباراة بتشكيل يضم أنطونين كينسكي في حراسة المرمى، بينما يقود خط الدفاع كل من بيدرو بورو، كيفن دانسو، ميكي فان دي فين، وديستيني أودوجي.

وفي خط الوسط يعتمد الفريق على الثنائي رودريغو بينتانكور وجواو بالينيا، مع وجود الثلاثي الهجومي كونور غالاغر، راندل كولو مواني، وماتياس تيل خلف المهاجم ريتشارليسون.

تشكيل فريق ليدز يونايتد

من المنتظر أن يخوض ليدز يونايتد اللقاء بتواجد كارل دارلو في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من جو رودون، ياكا بيول، سيباستيان بورناوف، جايدن بوغل، وجيمس جاستن.

وفي خط الوسط يتواجد إيثان أمبادو، غلين كامارا، وويلفريد نيونتو، بينما يقود الهجوم الثنائي جورجينيو روتر وباتريك بامفورد.

حظوظ فريق "توتنهام هوتسبير"

يبدو أن حارس مرمى توتنهام أنتونين كينسكي، مواليد برج الحوت، سيكون من أبرز نجوم الفريق خلال مواجهة ليدز يونايتد الليلة، إذ يمنحه وجود القمر في برج الحوت تركيزا عاليا وسرعة بديهة وقدرة كبيرة على التصدي للمواقف الصعبة وحماية مرماه.

وفي خط الدفاع، لا تبدو الأجواء الفلكية في صالح بيدرو بورو وكيفن دانسو، مواليد برج العذراء، حيث تشير التوقعات إلى حالة من التشتت وضعف التركيز، مع احتمالية التعرض للإجهاد أو الإصابة خلال اللقاء.

أما ميكي فان دي فان، مواليد برج الحمل، فيواجه ضغوطًا بدنية وذهنية قد تؤثر على أدائه، بينما يعاني ديستيني أودوجي، مواليد برج القوس، من طاقة متذبذبة وعدم تركيز نتيجة التأثيرات الفلكية المعاكسة.

وفي المقابل، تبدو المؤشرات إيجابية للغاية لثنائي خط الوسط رودريجو بينتانكور وجواو بالينيا، مواليد برج السرطان، حيث تمنحهما حركة القمر دعما قويا على مستوى التركيز والطاقة والقدرة على صناعة الفرص والتعاون داخل الملعب.

وعلى المستوى الهجومي، يحظى ماتياس تيل وريتشاليسون، مواليد برج الثور، بطاقة إيجابية كبيرة ودعم فلكي يمنحهما ثقة عالية وقدرة على التألق وصناعة الفارق خلال المباراة، بينما تبدو حظوظ كونور جالاجير وراندال كولو مواني أقل نسبيًا بسبب تأثيرات قد تؤثر على تركيزهما الليلة.

حظوظ فريق ليدز يونايتد

أن حارس مرمى ليدز يونايتد كارل دارلو، مواليد برج الميزان، سيكون في حالة من النشاط والحيوية خلال مواجهة توتنهام الليلة، حيث يمنحه القمر في منزل الصحة الإيجابي قدرة كبيرة على تنظيم جهوده وتوظيف طاقته بالشكل الأمثل، إلى جانب لياقة بدنية مرتفعة وإصرار واضح داخل الملعب.

وينطبق الأمر ذاته على المدافع جو رودون، مواليد برج الميزان أيضا، إذ تشير التوقعات إلى امتلاكه طاقة كبيرة وقدرة على التخطيط الجيد والتحرك بثبات داخل أرض الملعب، ما يساعده على أداء دوره بكفاءة خلال المباراة.

أما ياكا بيول، مواليد برج الدلو، فيواجه حالة من التشتت الذهني وضعف التركيز نتيجة معاكسة الشمس وعطارد، رغم امتلاكه طاقة بدنية جيدة قد تساعده على الصمود خلال اللقاء.

وبحسب ما ذكرته عبير فؤاد لـ مصراوي"، يبدو أن ليدز يونايتد يمتلك حظوظا أكبر نسبيا خلال مواجهة الليلة، خاصة مع تألق عدد من لاعبيه من مواليد برج الحوت والميزان.